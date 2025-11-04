Wohnung in einem Neubau JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya ist ein exklusives Wohnprojekt mit 215 Residenzen und 22 Büroeinheiten im renommierten Stadtteil Tarabya (Sarıyer) auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit spektakulären Ausblicken auf den Bosporus und den Belgrader Wald und schafft so ein luxuriöses, funktionales und stilvolles Wohnambiente.
JW Marriott Tarabya bietet großzügige Wohnungen von 1+1 bis 4+1, elegante Duplex-Residenzen, Infinity-Terrassen sowie umfassende Wellness- und Freizeiteinrichtungen. Damit vereint das Projekt höchsten Wohnkomfort, internationales Prestige und hervorragendes Investitionspotenzial.
10 Vorteile von JW Marriott Tarabya
Prestigeträchtige Lage in Tarabya / Sarıyer.
Panoramablick auf den Bosporus und den Belgrader Wald.
Wohnungsgrößen von 1+1 bis 4+1 mit Wohnflächen von bis zu 332 m².
Duplex-Residenzen und großzügige Infinity-Terrassen.
Hochwertige Materialien und erstklassige Ausstattungsstandards.
Innen- und Außenpools sowie ein modernes Spa- und Wellnesszentrum.
Modern ausgestattete Fitnessbereiche auf höchstem Niveau.
Landschaftsgärten und sichere Spielbereiche für Kinder.
Das Prestige der Marke JW Marriott, ein Synonym für Luxus und exzellenten Service.
Hohes Mietrenditepotenzial sowie Eignung für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.