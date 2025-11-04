Wohnung in einem Neubau JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya ist ein exklusives Wohnprojekt mit 215 Residenzen und 22 Büroeinheiten im renommierten Stadtteil Tarabya (Sarıyer) auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit spektakulären Ausblicken auf den Bosporus und den Belgrader Wald und schafft so ein luxuriöses, funktionales und stilvolles Wohnambiente.

JW Marriott Tarabya bietet großzügige Wohnungen von 1+1 bis 4+1, elegante Duplex-Residenzen, Infinity-Terrassen sowie umfassende Wellness- und Freizeiteinrichtungen. Damit vereint das Projekt höchsten Wohnkomfort, internationales Prestige und hervorragendes Investitionspotenzial.

10 Vorteile von JW Marriott Tarabya