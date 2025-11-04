Wohnung in einem Neubau Sega Metro Park

Sega Metro Park ist ein erstklassiges Wohn- und Investitionsprojekt im Stadtteil Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 6.500 m² und besteht aus sechs Gebäuden mit jeweils neun Etagen, die insgesamt 291 Wohnungen in den Grundrissen 2+1 und 3+1 sowie 44 Gewerbeeinheiten umfassen.

Sega Metro Park bietet eine hochwertige Ausstattung mit einem türkischen Hamam, Dampfbädern, einer Sauna, einem Fitnessstudio, einer Tiefgarage sowie einem 24/7-Sicherheitsdienst. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe von Metro, Metrobus, Einkaufszentren und Universitäten profitieren die Bewohner von hervorragender Erreichbarkeit und maximalem Komfort.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Sega Metro Park: