Wohnung in einem Neubau Sega Metro Park

Sega Metro Park ist ein erstklassiges Wohn- und Investitionsprojekt im Stadtteil Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 6.500 m² und besteht aus sechs Gebäuden mit jeweils neun Etagen, die insgesamt 291 Wohnungen in den Grundrissen 2+1 und 3+1 sowie 44 Gewerbeeinheiten umfassen.
Sega Metro Park bietet eine hochwertige Ausstattung mit einem türkischen Hamam, Dampfbädern, einer Sauna, einem Fitnessstudio, einer Tiefgarage sowie einem 24/7-Sicherheitsdienst. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe von Metro, Metrobus, Einkaufszentren und Universitäten profitieren die Bewohner von hervorragender Erreichbarkeit und maximalem Komfort.
Die 10 wichtigsten Vorteile von Sega Metro Park:
Erstklassige Lage in Küçükçekmece, Istanbul.
Nur 3 Minuten vom Metrobus und 7 Minuten von der Metro entfernt.
291 moderne Wohnungen mit familienfreundlichen Grundrissen.
44 Gewerbeeinheiten für den täglichen Bedarf direkt innerhalb des Projekts.
Exklusive Freizeiteinrichtungen mit türkischem Hamam, Sauna und Fitnessstudio.
Zweigeschossige Tiefgarage mit ausreichend Stellplätzen.
24/7-Sicherheits- und Videoüberwachungssystem für maximale Sicherheit.
In der Nähe großer Einkaufszentren wie Aqua Florya und 212 Mall.
Unweit der Istanbul Aydın Universität und der Istanbul Arel Universität gelegen.
Hohes Investitionspotenzial dank einer starken und kontinuierlichen Nachfrage nach Mietwohnungen.