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Wohnung in einem Neubau Sega Metro Park

Kucukcekmece, Türkei
von
$190,000
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ID: 39643
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

Sega Metro Park ist ein erstklassiges Wohn- und Investitionsprojekt im Stadtteil Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 6.500 m² und besteht aus sechs Gebäuden mit jeweils neun Etagen, die insgesamt 291 Wohnungen in den Grundrissen 2+1 und 3+1 sowie 44 Gewerbeeinheiten umfassen.

Sega Metro Park bietet eine hochwertige Ausstattung mit einem türkischen Hamam, Dampfbädern, einer Sauna, einem Fitnessstudio, einer Tiefgarage sowie einem 24/7-Sicherheitsdienst. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe von Metro, Metrobus, Einkaufszentren und Universitäten profitieren die Bewohner von hervorragender Erreichbarkeit und maximalem Komfort.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Sega Metro Park:

  • Erstklassige Lage in Küçükçekmece, Istanbul.

  • Nur 3 Minuten vom Metrobus und 7 Minuten von der Metro entfernt.

  • 291 moderne Wohnungen mit familienfreundlichen Grundrissen.

  • 44 Gewerbeeinheiten für den täglichen Bedarf direkt innerhalb des Projekts.

  • Exklusive Freizeiteinrichtungen mit türkischem Hamam, Sauna und Fitnessstudio.

  • Zweigeschossige Tiefgarage mit ausreichend Stellplätzen.

  • 24/7-Sicherheits- und Videoüberwachungssystem für maximale Sicherheit.

  • In der Nähe großer Einkaufszentren wie Aqua Florya und 212 Mall.

  • Unweit der Istanbul Aydın Universität und der Istanbul Arel Universität gelegen.

  • Hohes Investitionspotenzial dank einer starken und kontinuierlichen Nachfrage nach Mietwohnungen.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kucukcekmece, Türkei
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