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Wohnung in einem Neubau Almis La Mer Dragos

Maltepe, Türkei
von
$159,953
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ID: 39652
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe

Über den Komplex

Strategische Lage in Maltepe mit modernem Wohnen am Meer

Almis La Mer Dragos befindet sich in Maltepe (Cevizli), einem Stadtteil auf der asiatischen Seite Istanbuls, der von kontinuierlichen Infrastrukturverbesserungen und der Aufwertung der Küstenregion profitiert. Die Nähe zur Marmaray-Station Cevizli sowie zur D100-/E5-Autobahn ermöglicht eine schnelle Anbindung an Kadıköy, das Stadtzentrum und den Flughafen Sabiha Gökçen. In Kombination mit dem Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln bietet das Projekt eine seltene Verbindung aus hervorragender Erreichbarkeit und exklusivem Wohnen am Wasser.

Vielfältige Wohnungsoptionen mit umfassender Lifestyle-Infrastruktur

Das Projekt besteht aus zwei Wohntürmen mit insgesamt 692 Wohnungen, die von 0+1-Studios bis zu 2+1-Wohnungen reichen. Dadurch eignet es sich ideal für Singles, kleine Familien und Investoren mit Fokus auf hohe Vermietbarkeit. Großzügige Gartenanlagen, ein Swimmingpool, ein Fitnesscenter, Kinderspielplätze sowie integrierte Einzelhandelsflächen schaffen ein komfortables und eigenständiges Wohnumfeld. Die bezugsfertigen Wohnungen erhöhen zusätzlich die Attraktivität für Käufer, die die Immobilie sofort selbst nutzen oder vermieten möchten.

Hohe Mietnachfrage und langfristige Investitionssicherheit

Dank der direkten Anbindung an die Marmaray, des Meerblicks sowie der Nähe zu Einkaufszentren, Schulen und Krankenhäusern erfreut sich Almis La Mer Dragos einer konstant hohen Nachfrage auf dem Mietmarkt. Der Korridor Maltepe–Dragos zählt zu den stabilsten Wohn- und Mietlagen auf der asiatischen Seite Istanbuls. Das begrenzte Angebot an Wohnungen mit Meerblick und die steigende Wohnraumnachfrage machen das Projekt zu einer ausgezeichneten Wahl für Investoren, die stabile Mieteinnahmen und einen langfristigen Werterhalt anstreben.

Almis La Mer Dragos ist ein modernes Wohnprojekt in Maltepe (Cevizli) mit zwei Wohntürmen und 692 Wohnungen, die von Studios bis zu 2+1-Familienwohnungen reichen. Das Projekt ist von gepflegten Grünanlagen umgeben und bietet beeindruckende Ausblicke auf das Meer.

Almis La Mer Dragos überzeugt mit Panoramablicken auf das Marmarameer und die Prinzeninseln, umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen, Parkmöglichkeiten, integrierten Gewerbeflächen sowie einer hervorragenden Verkehrsanbindung über die Marmaray und die wichtigsten Autobahnen – ideal für Familien und Investoren.

10 besondere Vorteile von Almis La Mer Dragos

  1. Lage in Maltepe (Cevizli) – einem gut angebundenen und dynamisch wachsenden Stadtteil.

  2. Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln aus vielen Wohnungen.

  3. Nur ca. 200 m von der Marmaray-Station Cevizli sowie den Autobahnen D100/E5 entfernt.

  4. Wohnungsgrößen von 0+1-Studios bis zu 2+1-Familienwohnungen.

  5. Swimmingpool, Fitnesscenter, Kinderspielplätze und großzügige Gartenanlagen.

  6. Innen- und Außenparkplätze für die Bewohner.

  7. Integrierte Einzelhandels- und Gewerbeflächen innerhalb der Wohnanlage.

  8. Bezugsfertige Wohnungen – ideal für Eigennutzer und Kapitalanleger.

  9. Nähe zu Einkaufszentren, Schulen, Krankenhäusern und allen wichtigen Einrichtungen.

  10. Familienfreundliches Wohnkonzept mit modernem urbanem Lebensstil und hohem Wohnkomfort.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
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