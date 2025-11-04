Wohnung in einem Neubau Manzara İstanbul

Manzara İstanbul ist ein modernes Wohnprojekt mit hochwertigen Premium-Apartments in Kağıthane, Istanbul, in unmittelbarer Nähe des renommierten Stadtteils Hamidiye. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf den Belgrader Wald und eine hervorragende Anbindung an Vadi Istanbul, Metrostationen, Einkaufszentren sowie die wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt.

Manzara İstanbul verbindet luxuriöses Wohnen mit einem hohen Investitionspotenzial. Flexible Zahlungspläne, moderne Architektur und die attraktive Lage in einem stark nachgefragten Stadtteil machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren interessant. Zur Ausstattung gehören ein Innenpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter sowie Kinderspielplätze – ideal für Familien und internationale Investoren, die die türkische Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition erwerben möchten.

Projektmerkmale

Erstklassige Lage: Im Zentrum von Kağıthane, nahe den wichtigsten Zielen Istanbuls.

Waldblick: Atemberaubender Panoramablick auf den Belgrader Wald.

Hervorragende Verkehrsanbindung: Nur wenige Minuten von Metrostationen und den wichtigsten Autobahnen entfernt.

Verschiedene Wohnungstypen: Verfügbar als 1+1 , 2+1 und 3+1 .

Luxuriöse Ausstattung: Innenpool, Sauna und modernes Fitnesscenter.

Private Stellplätze: Eigene Parkplätze mit Eintragung im Grundbuch.

Flexible Zahlungspläne: Ratenzahlung mit Laufzeiten von bis zu 48 Monaten .

Hohes Investitionspotenzial: Starke Mietnachfrage im Stadtteil Kağıthane.

Gute Erreichbarkeit der Flughäfen: Schneller Zugang zum Flughafen Istanbul und zum Flughafen Sabiha Gökçen.

Moderner Lebensstil: Zeitgemäße Architektur und familienfreundliche Einrichtungen.

Warum in dieses Projekt investieren?

Manzara İstanbul vereint eine strategische Lage, eine naturnahe Umgebung und ein hohes Wertsteigerungspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls. Das Projekt eignet sich ideal sowohl für modernes Wohnen als auch für langfristige Immobilieninvestitionen.

Dieses Projekt ist für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition geeignet.

Darüber hinaus erfüllt das Projekt die Voraussetzungen für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei auf Grundlage eines Immobilienerwerbs.