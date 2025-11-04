  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kagithane
  4. Wohnung in einem Neubau Manzara İstanbul

Wohnung in einem Neubau Manzara İstanbul

Kagithane, Türkei
von
$283,447
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39639
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kagithane

Über den Komplex

Manzara İstanbul ist ein modernes Wohnprojekt mit hochwertigen Premium-Apartments in Kağıthane, Istanbul, in unmittelbarer Nähe des renommierten Stadtteils Hamidiye. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Panoramablick auf den Belgrader Wald und eine hervorragende Anbindung an Vadi Istanbul, Metrostationen, Einkaufszentren sowie die wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt.

Manzara İstanbul verbindet luxuriöses Wohnen mit einem hohen Investitionspotenzial. Flexible Zahlungspläne, moderne Architektur und die attraktive Lage in einem stark nachgefragten Stadtteil machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren interessant. Zur Ausstattung gehören ein Innenpool, eine Sauna, ein Fitnesscenter sowie Kinderspielplätze – ideal für Familien und internationale Investoren, die die türkische Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition erwerben möchten.

Projektmerkmale

  • Erstklassige Lage: Im Zentrum von Kağıthane, nahe den wichtigsten Zielen Istanbuls.

  • Waldblick: Atemberaubender Panoramablick auf den Belgrader Wald.

  • Hervorragende Verkehrsanbindung: Nur wenige Minuten von Metrostationen und den wichtigsten Autobahnen entfernt.

  • Verschiedene Wohnungstypen: Verfügbar als 1+1, 2+1 und 3+1.

  • Luxuriöse Ausstattung: Innenpool, Sauna und modernes Fitnesscenter.

  • Private Stellplätze: Eigene Parkplätze mit Eintragung im Grundbuch.

  • Flexible Zahlungspläne: Ratenzahlung mit Laufzeiten von bis zu 48 Monaten.

  • Hohes Investitionspotenzial: Starke Mietnachfrage im Stadtteil Kağıthane.

  • Gute Erreichbarkeit der Flughäfen: Schneller Zugang zum Flughafen Istanbul und zum Flughafen Sabiha Gökçen.

  • Moderner Lebensstil: Zeitgemäße Architektur und familienfreundliche Einrichtungen.

Warum in dieses Projekt investieren?

Manzara İstanbul vereint eine strategische Lage, eine naturnahe Umgebung und ein hohes Wertsteigerungspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls. Das Projekt eignet sich ideal sowohl für modernes Wohnen als auch für langfristige Immobilieninvestitionen.

Dieses Projekt ist für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition geeignet.

Darüber hinaus erfüllt das Projekt die Voraussetzungen für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung in der Türkei auf Grundlage eines Immobilienerwerbs.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kagithane, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$399,925
Wohnanlage Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlıdere, Türkei
von
$254,801
Wohnanlage Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!
Kartal, Türkei
von
$480,000
Wohnanlage New complex of villas with around-the-clock security and a yacht marina, Istanbul, Turkey
, Türkei
von
$2,62M
Wohnanlage Residential complex with playgrounds, swimming pool, sauna, and barbecue area, Avsallar, Turkey
Alanya, Türkei
von
$128,177
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Manzara İstanbul
Kagithane, Türkei
von
$283,447
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$338,245
Wir bieten Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über einen Innenpool, eine Sauna, einen Basketballplatz, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen zweistufigen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe E-5 Highway - 3 MinutenU-Bahn-S…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Wohnanlage New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$499,890
Die Residenz verfügt über einen Garten, einen Loungebereich und einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz, einen Innenpool, ein Dampfbad, eine Sauna und einen Massageraum, einen Fitnessraum.Eigenschaften der Wohnungen KüchenschrankGranit ArbeitsplatteFliesenbodenLage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New complex of villas with a swimming pool and a sports club, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$1,41M
Wir bieten schöne Villen mit Panoramablick auf das Marmara Meer, Gärten und Parkplätze.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit, einen Innenpool und einen Sportclub.Abschluss - August 2024.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in der Nähe eines der größten …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen