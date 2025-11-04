Wohnung in einem Neubau Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe ist ein herausragendes Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls im Stadtteil Maltepe – Esenkent. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 26.000 m² und umfasst mehr als 780 Wohneinheiten in neun Wohngebäuden, von denen viele einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln bieten.

Dünya Şehir Maltepe verbindet elegante Architektur mit einer umfangreichen Infrastruktur, darunter Swimmingpools, großzügige Grünflächen und ein eigenes Einkaufszentrum. Dank der Nähe zur Metro und der Fertigstellung im Jahr 2025 eignet sich das Projekt sowohl für Familien als auch für Kapitalanleger.

10 wichtigste Vorteile von Dünya Şehir Maltepe