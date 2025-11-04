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Wohnung in einem Neubau Dünya Şehir Maltepe

Maltepe, Türkei
von
$244,000
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5
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ID: 39649
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe
  • Metro
    Esenkent (~ 200 m)
  • Metro
    Gülsuyu (~ 1000 m)

Über den Komplex

Dünya Şehir Maltepe ist ein herausragendes Wohnprojekt auf der asiatischen Seite Istanbuls im Stadtteil Maltepe – Esenkent. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 26.000 m² und umfasst mehr als 780 Wohneinheiten in neun Wohngebäuden, von denen viele einen beeindruckenden Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln bieten.

Dünya Şehir Maltepe verbindet elegante Architektur mit einer umfangreichen Infrastruktur, darunter Swimmingpools, großzügige Grünflächen und ein eigenes Einkaufszentrum. Dank der Nähe zur Metro und der Fertigstellung im Jahr 2025 eignet sich das Projekt sowohl für Familien als auch für Kapitalanleger.

10 wichtigste Vorteile von Dünya Şehir Maltepe

  • Erstklassige Lage – Direkt an der E-5-Autobahn und in unmittelbarer Nähe der Metrostation Esenkent.

  • Meer- und Inselblick – Von den oberen Etagen genießen die Bewohner einen Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen – Grundrisse von 1+1 bis 4+1, ideal für Singles, Paare und Familien.

  • Großzügige Grünanlagen15.500 m² liebevoll gestaltete Landschaftsgärten, Spazierwege und Erholungsbereiche.

  • Einkaufszentrum auf dem Gelände13.500 m² Einzelhandelsfläche mit Cafés, Geschäften und bekannten Marken.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Innen- und Außenpools, Fitnessstudio, Sauna und türkisches Hamam.

  • Elegantes Design – Moderne Architektur mit funktionalen und stilvollen Wohnkonzepten.

  • Hohe Sicherheit – 24/7-Sicherheitsdienst, Videoüberwachung und kontrollierte Zugangssysteme.

  • Moderne Technologie – Tiefgarage sowie Smart-Home-Systeme in ausgewählten Wohnungen.

  • Termingerechte Fertigstellung – Die Wohnungsübergabe erfolgt zwischen Mai und Dezember 2025.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
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