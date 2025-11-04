  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Wohnung in einem Neubau Galleria Residence

Wohnung in einem Neubau Galleria Residence

Guler Sokagi, Türkei
von
$255,000
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39637
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Adresse
    Guler Sokagi

Über den Komplex

Strategische Lage und exklusives Boutique-Wohnkonzept

Galleria Residence ist ein Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane, einem der sich am schnellsten entwickelnden Bezirke Istanbuls und einem aufstrebenden Zentrum für modernes Wohnen und Immobilieninvestitionen. Das Projekt besteht aus einem einzigen modernen Gebäude mit lediglich 44 Wohnungen, wodurch eine exklusive Wohnatmosphäre mit geringer Bebauungsdichte entsteht – ideal für Käufer, die Privatsphäre und langfristige Wertbeständigkeit schätzen. Landschaftsorientierte Grundrisse und eine effiziente Raumplanung schaffen ausgewogene Wohnräume, die Funktionalität mit zeitgemäßer Architektur im Herzen der europäischen Seite Istanbuls verbinden.

Hervorragende Verkehrsanbindung und hohes Investitionspotenzial in Kağıthane

Dank seiner strategischen Lage zwischen Levent, Maslak und dem zentralen Geschäftsviertel profitiert Galleria Residence Kağıthane von einer direkten Anbindung an die Autobahnen E5 und TEM, die Metrostation Kağıthane sowie bedeutende Einkaufszentren wie Axis Mall und Kanyon Mall. Diese ausgezeichnete Erreichbarkeit erhöht sowohl den Wohnkomfort als auch die Nachfrage auf dem Mietmarkt und macht das Projekt besonders attraktiv für Investoren, die stabile Renditen auf dem Istanbuler Immobilienmarkt anstreben. Die kontinuierliche Stadterneuerung in Kağıthane unterstützt zusätzlich die langfristige Wertsteigerung der Immobilien und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts.

Hochwertige Ausstattung und kulturelle Identität

Neben seiner hervorragenden Lage bietet Galleria Residence zahlreiche Annehmlichkeiten für einen modernen Lebensstil. Dazu gehören ein privater Stellplatz für jede Wohnung, ein 24/7-Sicherheitsdienst, ein vollständig ausgestattetes Fitnessstudio mit TRX-Trainingsgeräten sowie eine gemeinschaftliche BBQ-Terrasse für gesellige Treffen. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die integrierte Kunstgalerie mit Atelierbereich zur Förderung junger Künstler, die der Wohnanlage eine einzigartige kulturelle Identität verleiht. Diese Kombination aus Komfort, Kultur und moderner Ausstattung macht Galleria Residence zu einer ausgezeichneten Wahl sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren, die exklusive Boutique-Wohnungen in Kağıthane suchen.

Galleria Residence ist ein modernes Boutique-Wohnprojekt in Kağıthane mit 44 Wohnungen in einem einzigen Gebäude. Die Anlage überzeugt durch landschaftsorientierte Grundrisse und effizient gestaltete Wohnflächen für zeitgemäßes urbanes Wohnen.

Das Projekt verbindet modernes Stadtleben mit kulturellen und sozialen Elementen und bietet private Stellplätze, ein Fitnessstudio sowie eine hervorragende Anbindung an Levent, Maslak und die wichtigsten Verkehrsachsen Istanbuls.

10 Vorteile der Galleria Residence

  1. Gelegen in Kağıthane, einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

  2. Exklusives Boutique-Konzept mit nur 44 Wohnungen.

  3. Ein modernes Einzelgebäude mit durchdachten und effizienten Grundrissen.

  4. Integrierte Kunstgalerie und Atelier zur Förderung junger Künstler.

  5. Privater Stellplatz für jede Wohnung.

  6. 24/7-Sicherheitsdienst mit kontinuierlichem technischem Support.

  7. Voll ausgestattetes Fitnessstudio inklusive TRX-Trainingsbereich.

  8. Gemeinschaftliche BBQ-Terrasse für Familien und gesellige Zusammenkünfte.

  9. Direkte Anbindung an die Autobahnen E5, TEM, die Metrostation Kağıthane sowie die Einkaufszentren Axis Mall und Kanyon Mall.

  10. Hohes Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial durch die fortschreitende Entwicklung des Stadtteils.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Guler Sokagi, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment 150 meters from the sea with a residence permit.
Alanya, Türkei
von
$135,966
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in Konak Twin Towers complex on the seafront.
Mahmutlar, Türkei
von
$195,669
Wohnanlage Ready to move residential complex with green areas in the business district of Istanbul, Türkiye
Bagcilar, Türkei
von
$425,592
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Demirtaş, Türkei
von
$157,308
Wohngebäude Wohnungen in Komplex mit Luxusausstattung in İstanbul Bakırköy
Bakırköy, Türkei
von
$1,24M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Galleria Residence
Guler Sokagi, Türkei
von
$255,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Wohnanlage Buy to-let apartments with guaranteed yield of 6%, in the European part of Istanbul, Bagcylar, Turkey
Bagcilar, Türkei
von
$582,622
Das Superior Suites ist Teil des Wohnkomplexes Batışehir. Batışehir ist ein Wohnkomplex mit Geschäftsräumen, Hotelresidenzen berühmter Marken, Büros und Unterhaltungsmöglichkeiten.Das Superior Suites Projekt ist ein neues 15-stöckiges Apartmenthotel mit 175 Zimmern. Es umfasst möblierte Apar…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Wohnanlage Luxurious 3+1 apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Yedikule Istasyon Caddesi, Türkei
von
$499,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Drei-Zimmer-Wohnung (3+1) mit einer Fläche von 141,5 m2 mit Meerblick ist zum Verkauf.Das Projekt befindet sich im Bereich Zeytinburnu in der Nähe der Autobahn-, U-Bahn- und U-Bahn-Stationen Marmaray Zeytinburnu, in der Nähe ist das Marmara Forum Einkaufszentrum, sowie Bildungs- und medizini…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude GENN Halkalı
Wohngebäude GENN Halkalı
Wohngebäude GENN Halkalı
Wohngebäude GENN Halkalı
Wohngebäude GENN Halkalı
Alle anzeigen Wohngebäude GENN Halkalı
Wohngebäude GENN Halkalı
Kucukcekmece, Türkei
von
$188,300
GENN Halkalı ist ein modernes Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Halkalı / Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 5.902 m² und besteht aus drei Wohngebäuden mit insgesamt 131 Wohneinheiten. Angeboten werden Wohnungen der Typen 1+1, 2+1 und 3+1 sowie Maisonet…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen