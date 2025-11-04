Wohnung in einem Neubau Galleria Residence

Strategische Lage und exklusives Boutique-Wohnkonzept

Galleria Residence ist ein Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane, einem der sich am schnellsten entwickelnden Bezirke Istanbuls und einem aufstrebenden Zentrum für modernes Wohnen und Immobilieninvestitionen. Das Projekt besteht aus einem einzigen modernen Gebäude mit lediglich 44 Wohnungen, wodurch eine exklusive Wohnatmosphäre mit geringer Bebauungsdichte entsteht – ideal für Käufer, die Privatsphäre und langfristige Wertbeständigkeit schätzen. Landschaftsorientierte Grundrisse und eine effiziente Raumplanung schaffen ausgewogene Wohnräume, die Funktionalität mit zeitgemäßer Architektur im Herzen der europäischen Seite Istanbuls verbinden.

Hervorragende Verkehrsanbindung und hohes Investitionspotenzial in Kağıthane

Dank seiner strategischen Lage zwischen Levent, Maslak und dem zentralen Geschäftsviertel profitiert Galleria Residence Kağıthane von einer direkten Anbindung an die Autobahnen E5 und TEM, die Metrostation Kağıthane sowie bedeutende Einkaufszentren wie Axis Mall und Kanyon Mall. Diese ausgezeichnete Erreichbarkeit erhöht sowohl den Wohnkomfort als auch die Nachfrage auf dem Mietmarkt und macht das Projekt besonders attraktiv für Investoren, die stabile Renditen auf dem Istanbuler Immobilienmarkt anstreben. Die kontinuierliche Stadterneuerung in Kağıthane unterstützt zusätzlich die langfristige Wertsteigerung der Immobilien und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Projekts.

Hochwertige Ausstattung und kulturelle Identität

Neben seiner hervorragenden Lage bietet Galleria Residence zahlreiche Annehmlichkeiten für einen modernen Lebensstil. Dazu gehören ein privater Stellplatz für jede Wohnung, ein 24/7-Sicherheitsdienst, ein vollständig ausgestattetes Fitnessstudio mit TRX-Trainingsgeräten sowie eine gemeinschaftliche BBQ-Terrasse für gesellige Treffen. Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die integrierte Kunstgalerie mit Atelierbereich zur Förderung junger Künstler, die der Wohnanlage eine einzigartige kulturelle Identität verleiht. Diese Kombination aus Komfort, Kultur und moderner Ausstattung macht Galleria Residence zu einer ausgezeichneten Wahl sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren, die exklusive Boutique-Wohnungen in Kağıthane suchen.

Galleria Residence ist ein modernes Boutique-Wohnprojekt in Kağıthane mit 44 Wohnungen in einem einzigen Gebäude. Die Anlage überzeugt durch landschaftsorientierte Grundrisse und effizient gestaltete Wohnflächen für zeitgemäßes urbanes Wohnen.

Das Projekt verbindet modernes Stadtleben mit kulturellen und sozialen Elementen und bietet private Stellplätze, ein Fitnessstudio sowie eine hervorragende Anbindung an Levent, Maslak und die wichtigsten Verkehrsachsen Istanbuls.

10 Vorteile der Galleria Residence