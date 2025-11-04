  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Basaksehir
  4. Wohnung in einem Neubau Akzirve Strada Bahçeşehir

Wohnung in einem Neubau Akzirve Strada Bahçeşehir

Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
;
25
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38231
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir

Über den Komplex

Akzirve Strada Bahçeşehir ist ein herausragendes Wohnprojekt im Istanbuler Stadtteil Başakşehir und umfasst mehr als 2.500 Wohneinheiten, die in drei Bauphasen realisiert werden. Das Projekt verbindet moderne Architektur, großzügige Grünflächen und ein familienfreundliches Wohnkonzept.

Akzirve Strada Bahçeşehir bietet eine große Auswahl an Wohnungen – von 1+1-Apartments bis hin zu 5+1-Maisonettewohnungen. Die Einheiten der ersten und zweiten Bauphase sind bereits bezugsfertig. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen und des öffentlichen Nahverkehrs bietet das Projekt ein hervorragendes Investitionspotenzial.

10 Vorteile von Akzirve Strada Bahçeşehir

  • Strategische Lage: In der Nähe der Autobahnen E5 und TEM sowie der Marmaray-Bahn und Metrobus-Stationen.

  • Große Wohnungsvielfalt: Wohnungen von 1+1 bis 5+1-Maisonettewohnungen mit Wohnflächen von 60 bis 283 m².

  • Moderne Architektur: Offene Grundrisse, großzügige Balkone und ein schöner Blick auf die Grünanlagen.

  • Umfassende Freizeiteinrichtungen: Parks, Kinderspielplätze, Fitnesscenter und Gemeinschaftsbereiche.

  • Einkaufsstraße innerhalb der Anlage: Geschäfte, Cafés und Restaurants direkt im Wohnkomplex.

  • Großzügige Grünflächen: Landschaftlich gestaltete Gärten und Spazierwege.

  • Sport- und Freizeitanlagen: Innen- und Außenpools sowie Basketball- und Fußballplätze.

  • 24/7-Sicherheitsdienst: Videoüberwachung (CCTV) und professionelles Sicherheitspersonal.

  • Sofort bezugsfertig: Die erste und zweite Bauphase wurden bereits fertiggestellt und verfügen über Eigentumsurkunden (Tapu).

  • Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Mietrenditen und hervorragende Aussichten auf eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Basaksehir, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Ottoman Railway Retro Lofts
Fatih, Türkei
von
$1,81M
Wohnviertel Trio City Blue in Oba, Alanya
Oba, Türkei
von
$177,243
Wohngebäude Mostar Concept
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohnanlage 2+1 apartment in the prestigious Oba Sol Garden complex.
Oba, Türkei
von
$280,465
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and lounge areas, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Türkei
von
$2,04M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Benesta Benleo Park
Wohngebäude Benesta Benleo Park
Wohngebäude Benesta Benleo Park
Wohngebäude Benesta Benleo Park
Wohngebäude Benesta Benleo Park
Alle anzeigen Wohngebäude Benesta Benleo Park
Wohngebäude Benesta Benleo Park
Uskudar, Türkei
von
$888,100
Benesta Benleo Park in Üsküdar ist ein luxuriöses Wohnprojekt am Waldrand mit 943 Wohneinheiten, darunter Duplexwohnungen, Villen und Apartments von 1+1 bis 6+1. Benesta Benleo Park verbindet die Ruhe der Natur mit modernem Design und exklusivem Wohnkomfort. Benesta Benleo Park bietet 15.…
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Alle anzeigen Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
Wohnanlage Luxurious two-bedroom apartments in Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Türkei
von
$418,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar, in der Nähe der U-Bahn-Station Yenimahalle, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser.Der Komplex wird auf einem Grundstück von 49.000 m2 gebaut, von dem 65% grüner Raum ist, besteht aus 17 Blöcken, insgesamt 754 Wohnungen m…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Wohnanlage New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Schwarzmeerregion, Türkei
von
$59,980
Die Residenz verfügt über Gärten, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, einen Parkplatz, Geschäfte.Abschluss - August 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Fußbodenheizung"Smart Home" SystemLage und Infrastruktur in der Nähe Krankenhaus - 4,1 kmUniversität - 2.6 kmStadtzentrum - 5 kmEinkauf…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen