Wohnung in einem Neubau Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir ist ein herausragendes Wohnprojekt im Istanbuler Stadtteil Başakşehir und umfasst mehr als 2.500 Wohneinheiten, die in drei Bauphasen realisiert werden. Das Projekt verbindet moderne Architektur, großzügige Grünflächen und ein familienfreundliches Wohnkonzept.
Akzirve Strada Bahçeşehir bietet eine große Auswahl an Wohnungen – von 1+1-Apartments bis hin zu 5+1-Maisonettewohnungen. Die Einheiten der ersten und zweiten Bauphase sind bereits bezugsfertig. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen und des öffentlichen Nahverkehrs bietet das Projekt ein hervorragendes Investitionspotenzial.
10 Vorteile von Akzirve Strada Bahçeşehir
Strategische Lage: In der Nähe der Autobahnen E5 und TEM sowie der Marmaray-Bahn und Metrobus-Stationen.
Große Wohnungsvielfalt: Wohnungen von 1+1 bis 5+1-Maisonettewohnungen mit Wohnflächen von 60 bis 283 m².
Moderne Architektur: Offene Grundrisse, großzügige Balkone und ein schöner Blick auf die Grünanlagen.
Umfassende Freizeiteinrichtungen: Parks, Kinderspielplätze, Fitnesscenter und Gemeinschaftsbereiche.
Einkaufsstraße innerhalb der Anlage: Geschäfte, Cafés und Restaurants direkt im Wohnkomplex.
Großzügige Grünflächen: Landschaftlich gestaltete Gärten und Spazierwege.
Sport- und Freizeitanlagen: Innen- und Außenpools sowie Basketball- und Fußballplätze.
24/7-Sicherheitsdienst: Videoüberwachung (CCTV) und professionelles Sicherheitspersonal.
Sofort bezugsfertig: Die erste und zweite Bauphase wurden bereits fertiggestellt und verfügen über Eigentumsurkunden (Tapu).
Hohes Investitionspotenzial: Attraktive Mietrenditen und hervorragende Aussichten auf eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie.