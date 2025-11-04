Wohnung in einem Neubau Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir ist ein herausragendes Wohnprojekt im Istanbuler Stadtteil Başakşehir und umfasst mehr als 2.500 Wohneinheiten, die in drei Bauphasen realisiert werden. Das Projekt verbindet moderne Architektur, großzügige Grünflächen und ein familienfreundliches Wohnkonzept.

Akzirve Strada Bahçeşehir bietet eine große Auswahl an Wohnungen – von 1+1-Apartments bis hin zu 5+1-Maisonettewohnungen. Die Einheiten der ersten und zweiten Bauphase sind bereits bezugsfertig. Dank seiner strategischen Lage in der Nähe wichtiger Autobahnen und des öffentlichen Nahverkehrs bietet das Projekt ein hervorragendes Investitionspotenzial.

10 Vorteile von Akzirve Strada Bahçeşehir