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Wohnung in einem Neubau Sega Life

Kucukcekmece, Türkei
von
$140,000
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ID: 39648
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

Sega Life Sefaköy – Modernes Stadtleben in einem hervorragend angebundenen Stadtteil

Sega Life ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Sefaköy, einer der strategisch günstig gelegenen Regionen auf der europäischen Seite Istanbuls. Mit seiner zeitgemäßen Architektur und den funktionalen Grundrissen bietet das Projekt verschiedene Wohnungsoptionen für Singles, junge Berufstätige und Familien. Großzügige Grünanlagen und sorgfältig gestaltete Gemeinschaftsbereiche schaffen ein ausgewogenes urbanes Wohnumfeld. Dank der zentralen Lage genießen die Bewohner sowohl hohen Wohnkomfort als auch eine schnelle Anbindung an die wichtigsten Geschäfts- und Handelszentren Istanbuls.

Wohnkomfort und Freizeiteinrichtungen für den Alltag

Sega Life bietet eine Vielzahl moderner Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben. Zur Ausstattung gehören ein gemeinschaftlicher Swimmingpool, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Innen- und Außenbereiche für soziale Aktivitäten sowie sichere Kinderspielplätze. Landschaftlich gestaltete Gärten und Spazierwege schaffen Erholungsmöglichkeiten im Freien und fördern eine familienfreundliche und gemeinschaftliche Wohnatmosphäre. Das moderne Wohnkonzept legt besonderen Wert auf Funktionalität, natürliches Licht und Komfort und eignet sich sowohl für den Eigenbedarf als auch als attraktive Kapitalanlage.

Hervorragende Verkehrsanbindung und attraktives Investitionspotenzial

Einer der größten Vorteile von Sega Life ist seine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Das Projekt bietet einen schnellen Zugang zu Metro- und Metrobus-Linien, wodurch die wichtigsten Geschäftsviertel, Universitäten und Einkaufszentren Istanbuls bequem erreichbar sind. Die Nähe zu Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren erhöht zusätzlich die Wohnqualität und die Nachfrage nach Immobilien in diesem Gebiet. Dank der guten Anbindung an die wichtigsten Verkehrsachsen und der günstigen Entfernung zum Istanbul International Airport verfügt Sega Life über ein hohes Vermietungspotenzial und ausgezeichnete Aussichten auf langfristige Wertsteigerungen. Für Investoren, die einen erschwinglichen Einstieg in den dynamischen Immobilienmarkt Istanbuls mit stabiler Mietnachfrage suchen, stellt Sega Life eine attraktive Investitionsmöglichkeit dar.

Sega Life in Sefaköy bietet moderne Wohnungen mit funktionalen Grundrissen, großzügigen Gemeinschaftsbereichen und begrünten Außenanlagen, die ein komfortables urbanes Wohnumfeld schaffen.

Das Projekt verfügt über einen Swimmingpool, moderne Fitnessanlagen, Kinderspielplätze sowie eine hervorragende Anbindung an Metro und Metrobus und verbindet hohen Wohnkomfort mit ausgezeichnetem Investitionspotenzial.

10 wichtigste Vorteile des Projekts Sega Life

  • Moderne und stilvolle Wohnarchitektur.

  • Große Auswahl an Wohnungsgrundrissen für unterschiedliche Bedürfnisse.

  • Großzügige Innen- und Außenbereiche für gemeinschaftliche Aktivitäten.

  • Gemeinschaftlicher Swimmingpool.

  • Modernes Fitnessstudio und Sporteinrichtungen.

  • Sichere Kinderspielplätze.

  • Landschaftlich gestaltete Gärten und Spazierwege.

  • Hervorragende Anbindung an Metro und Metrobus.

  • In der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren.

  • Hohes Investitionspotenzial und starke Nachfrage auf dem Mietmarkt.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kucukcekmece, Türkei
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