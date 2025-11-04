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Wohnung in einem Neubau G-Hub

Kucukcekmece, Türkei
von
$485,000
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ID: 39647
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

G-Hub ist ein Wohn- und Gewerbeprojekt der nächsten Generation im Stadtteil Sefaköy, Küçükçekmece in Istanbul. Das von Mar Gayrimenkul entwickelte Projekt vereint Wohnungen, Büroflächen, medizinische Einrichtungen und Gewerbeeinheiten in einem modernen Mixed-Use-Konzept.

G-Hub soll im Juni 2026 fertiggestellt werden. Das Projekt zeichnet sich durch eine niedrige, aber dichte Bebauung aus und ist direkt mit dem Biruni Universitätskrankenhaus verbunden. Dadurch bietet es sowohl eine attraktive Wohnlösung als auch hervorragende Investitionsmöglichkeiten.

10 Vorteile des G-Hub-Projekts

  • Strategische Lage in Sefaköy, in unmittelbarer Nähe zur E-5-Autobahn und zum Metrobus.

  • Mixed-Use-Konzept, das Wohnen, Büros, medizinische Einrichtungen und Einzelhandelsflächen in einem Projekt vereint.

  • Direkte Anbindung an das Gesundheitswesen durch die Verbindung mit dem Biruni Universitätskrankenhaus mit 600 Betten.

  • Gesundheitsorientiertes Wohnkonzept, ideal für medizinisches Fachpersonal, Patienten und deren Angehörige oder Besucher.

  • Hohes Vermietungspotenzial dank der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und einer konstanten Nachfrage.

  • Moderne Architektur mit niedrigen Gebäuden und intelligenter Flächenplanung.

  • Starkes Investitionspotenzial in einer der am schnellsten wachsenden Regionen Istanbuls.

  • Vielfältige Wohnungsoptionen mit Grundrissen 1+1, 1+1,5 und 2+1 für unterschiedliche Lebensstile.

  • Gesundheitsorientiertes Wohnen, das medizinische Versorgung und modernes Stadtleben miteinander verbindet.

  • In der Nähe von Universitäten, Kliniken und weiteren Gesundheitseinrichtungen, was den Standort besonders attraktiv macht.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kucukcekmece, Türkei
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