Wohnung in einem Neubau G-Hub

G-Hub ist ein Wohn- und Gewerbeprojekt der nächsten Generation im Stadtteil Sefaköy, Küçükçekmece in Istanbul. Das von Mar Gayrimenkul entwickelte Projekt vereint Wohnungen, Büroflächen, medizinische Einrichtungen und Gewerbeeinheiten in einem modernen Mixed-Use-Konzept.

G-Hub soll im Juni 2026 fertiggestellt werden. Das Projekt zeichnet sich durch eine niedrige, aber dichte Bebauung aus und ist direkt mit dem Biruni Universitätskrankenhaus verbunden. Dadurch bietet es sowohl eine attraktive Wohnlösung als auch hervorragende Investitionsmöglichkeiten.

10 Vorteile des G-Hub-Projekts