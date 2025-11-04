Wohnung in einem Neubau GENN Halkalı

GENN Halkalı ist ein modernes Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Halkalı / Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 5.902 m² und besteht aus drei Wohngebäuden mit insgesamt 131 Wohneinheiten. Angeboten werden Wohnungen der Typen 1+1, 2+1 und 3+1 sowie Maisonettewohnungen und Einheiten mit Terrasse oder privatem Garten.

GENN Halkalı verbindet moderne Architektur, funktionale Grundrisse, eine ruhige Wohnatmosphäre und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Dadurch entsteht ein vielseitiges Wohnprojekt mit hohem Wohnkomfort und ausgezeichnetem Wertsteigerungspotenzial auf der europäischen Seite Istanbuls.

10 Vorteile von GENN Halkalı