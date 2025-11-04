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Wohnung in einem Neubau GENN Halkalı

Kucukcekmece, Türkei
von
$188,300
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ID: 39646
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

GENN Halkalı ist ein modernes Boutique-Wohnprojekt im Stadtteil Halkalı / Küçükçekmece in Istanbul. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 5.902 m² und besteht aus drei Wohngebäuden mit insgesamt 131 Wohneinheiten. Angeboten werden Wohnungen der Typen 1+1, 2+1 und 3+1 sowie Maisonettewohnungen und Einheiten mit Terrasse oder privatem Garten.

GENN Halkalı verbindet moderne Architektur, funktionale Grundrisse, eine ruhige Wohnatmosphäre und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Dadurch entsteht ein vielseitiges Wohnprojekt mit hohem Wohnkomfort und ausgezeichnetem Wertsteigerungspotenzial auf der europäischen Seite Istanbuls.

10 Vorteile von GENN Halkalı

  • Erstklassige Lage in Halkalı / Küçükçekmece.

  • Exklusive Wohnanlage mit nur 131 Wohneinheiten, die Privatsphäre und Ruhe bietet.

  • Vielfältige Wohnungsgrundrisse für unterschiedliche Bedürfnisse.

  • Moderne und stilvolle Architektur.

  • Effiziente Raumnutzung durch funktionale Wohnkonzepte.

  • Hohes Investitionspotenzial.

  • Hervorragende Anbindung an wichtige Verkehrswege und öffentliche Verkehrsmittel.

  • Ruhiges und angenehmes Wohnumfeld.

  • Flexible Wohnmöglichkeiten mit Maisonettewohnungen sowie Einheiten mit Terrasse oder privatem Garten.

  • Starkes Potenzial für eine langfristige Wertsteigerung der Immobilie.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Kucukcekmece, Türkei
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