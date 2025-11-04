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Wohnung in einem Neubau Sea Pearl Ataköy

Bakırköy, Türkei
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ID: 38228
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bakırköy

Über den Komplex

Sea Pearl Ataköy ist eines der luxuriösesten Wohnprojekte in Istanbul und bietet einen direkten Panoramablick auf das Marmarameer. Das Projekt befindet sich im exklusiven Stadtteil Bakırköy und vereint eine erstklassige Lage mit moderner Architektur und höchstem Wohnkomfort.

Sea Pearl Ataköy überzeugt durch ein modernes Design, das den Ansprüchen eines luxuriösen Lebensstils gerecht wird. Großzügige Grünflächen sowie zahlreiche hochwertige Einrichtungen steigern die Lebensqualität und machen das Projekt zu einer hervorragenden Wahl für Investoren und Käufer, die eine Premium-Immobilie in Istanbul suchen.

Vorteile des Projekts Sea Pearl Ataköy

  • Direkter Blick auf das Marmarameer.

  • Luxuriöse Architektur und hochwertige Innenausstattung.

  • 631 modern gestaltete Wohnungen mit durchdachten Grundrissen.

  • 33.000 m² großzügig angelegte Grünflächen.

  • Strategische Lage in der Nähe des Stadtzentrums von Istanbul und des Atatürk-Flughafens.

  • Hotelähnliche Einrichtungen wie Swimmingpools, Fitnesscenter und Spa.

  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst mit modernem Sicherheitssystem.

  • Großzügige Balkone in jeder Wohnung mit beeindruckendem Ausblick.

  • Private Parkplätze für Bewohner und Besucher.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft durch eine Immobilieninvestition und mit hohem Wertsteigerungspotenzial.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Bakırköy, Türkei
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