Wohnung in einem Neubau Sinpaş Boulevard Sefaköy

Sinpaş Boulevard Sefaköy ist ein modernes Wohnprojekt, das eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Wohnen und Investieren bietet. Mit seiner luxuriösen klassischen Architektur erfüllt das Projekt die Ansprüche all jener, die ein elegantes und komfortables Wohnumfeld suchen. Dank seiner zentralen Lage in der Nähe der wichtigsten Verkehrsverbindungen eignet es sich ideal für Menschen, die eine schnelle und bequeme Erreichbarkeit aller Teile Istanbuls schätzen. Großzügige Wohnungen, moderne Küchen, offene Balkone und hohe Decken verleihen den Wohnräumen ein stilvolles und zeitgemäßes Ambiente.

Sinpaş Boulevard Sefaköy besteht aus 7 Wohngebäuden mit insgesamt 390 Wohneinheiten in unterschiedlichen Grundrissen – von Studio-Apartments bis hin zu großzügigen 4+1-Wohnungen. Ergänzt wird das Projekt durch 4 Villen sowie 5 Gewerbeeinheiten. Großzügige Grünflächen und Spazierwege schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre inmitten der Natur. Darüber hinaus verfügt die Wohnanlage über einen integrierten Supermarkt und hochwertige Gemeinschaftseinrichtungen, die den Bewohnern ein komfortables und angenehmes Leben ermöglichen.

Projektmerkmale von Sinpaş Boulevard Sefaköy