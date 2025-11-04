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Wohnung in einem Neubau Sinpaş Boulevard Sefaköy

Kucukcekmece, Türkei
von
$205,000
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ID: 39641
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kucukcekmece

Über den Komplex

Sinpaş Boulevard Sefaköy ist ein modernes Wohnprojekt, das eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Wohnen und Investieren bietet. Mit seiner luxuriösen klassischen Architektur erfüllt das Projekt die Ansprüche all jener, die ein elegantes und komfortables Wohnumfeld suchen. Dank seiner zentralen Lage in der Nähe der wichtigsten Verkehrsverbindungen eignet es sich ideal für Menschen, die eine schnelle und bequeme Erreichbarkeit aller Teile Istanbuls schätzen. Großzügige Wohnungen, moderne Küchen, offene Balkone und hohe Decken verleihen den Wohnräumen ein stilvolles und zeitgemäßes Ambiente.

Sinpaş Boulevard Sefaköy besteht aus 7 Wohngebäuden mit insgesamt 390 Wohneinheiten in unterschiedlichen Grundrissen – von Studio-Apartments bis hin zu großzügigen 4+1-Wohnungen. Ergänzt wird das Projekt durch 4 Villen sowie 5 Gewerbeeinheiten. Großzügige Grünflächen und Spazierwege schaffen eine angenehme Wohnatmosphäre inmitten der Natur. Darüber hinaus verfügt die Wohnanlage über einen integrierten Supermarkt und hochwertige Gemeinschaftseinrichtungen, die den Bewohnern ein komfortables und angenehmes Leben ermöglichen.

Projektmerkmale von Sinpaş Boulevard Sefaköy

  • Luxuriöse klassische Architektur mit elegantem Design.

  • Zentrale Lage in Sefaköy, in der Nähe wichtiger Verkehrsverbindungen und der E5-Autobahn.

  • Vielfältige Wohnungsgrößen und Grundrisse für unterschiedliche Bedürfnisse.

  • Grünanlagen und Spazierwege innerhalb der Wohnanlage.

  • Integrierter Supermarkt sowie weitere Geschäfte in unmittelbarer Nähe.

  • Nahe gelegene Krankenhäuser, Hotels und große Einkaufszentren.

  • Gute Erreichbarkeit des neuen Flughafens Istanbul – etwa 35 Minuten Fahrzeit.

  • Außenbereiche für Kinder sowie spezielle Flächen für Yoga und Erholung.

  • Umfassendes Sicherheitssystem mit Videoüberwachung rund um die Uhr.

  • Parkplätze für alle Wohneinheiten vorhanden.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kucukcekmece, Türkei
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