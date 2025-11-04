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Wohnung in einem Neubau Albatros Life

Buyukcekmece, Türkei
von
$185,000
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ID: 38875
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Buyukcekmece

Über den Komplex

Albatros Life bietet ein elegantes Wohnkonzept im Istanbuler Stadtteil Büyükçekmece. Das Projekt umfasst moderne Wohn- und Gewerbeeinheiten in einer ruhigen Küstenlage und ist sofort bezugsfertig.

Albatros Life vereint Komfort, Privatsphäre und ein familienfreundliches Wohnumfeld mit einer hochwertigen Infrastruktur. Dank seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Strandes, der Marina und wichtiger Verkehrsanbindungen eignet sich das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren.

10 Vorteile des Projekts Albatros Life:

  • Direkte Lage an der Küste von Büyükçekmece.

  • Sofort bezugsfertig mit vollständigen Eigentumsurkunden (Tapu).

  • Niedriger Mehrwertsteuersatz von nur 1 %.

  • Modernes Design mit einer begrenzten Anzahl an Wohneinheiten für mehr Privatsphäre.

  • Nur 5 Gehminuten zur Kıyı Istanbul Marina.

  • Nur 10 Minuten zur Metrobus-Station TÜYAP.

  • Außenpool zum Entspannen und Erholen.

  • Umfassender Wellnessbereich mit Sauna und traditionellem türkischem Hamam.

  • Voll ausgestattetes Fitnesscenter.

  • 24/7-Sicherheitsdienst sowie überdachte Parkplätze für maximalen Komfort und Sicherheit.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Buyukcekmece, Türkei
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Freizeit

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