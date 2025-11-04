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Wohnung in einem Neubau Galleria Park Residence

Bakkal Sokagi, Türkei
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$237,000
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ID: 39636
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.07.26

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    Bakkal Sokagi

Über den Komplex

Zentrale Lage in Kağıthane mit starkem Entwicklungspotenzial

Galleria Park Residence befindet sich in Kağıthane, einem der am schnellsten wachsenden und sich modernisierenden Stadtteile im Zentrum Istanbuls. Einst ein Industriegebiet, hat sich Kağıthane dank des Ausbaus der Metro und umfangreicher Infrastrukturprojekte zu einem modernen Wohn- und Geschäftsviertel entwickelt. Die Nähe zu bedeutenden Geschäftsstandorten wie Levent, Maslak und Şişli macht das Projekt zu einer attraktiven Wahl für Berufstätige, die zentral wohnen möchten, ohne die höheren Immobilienpreise der benachbarten Premiumlagen zu zahlen.

Intelligente Wohnkonzepte für modernes Stadtleben

Das Projekt bietet effizient geplante 1+1- und 2+1-Wohnungen, die sich ideal für Singles, Paare und kleine Familien eignen, die Funktionalität und modernes Design schätzen. Private Stellplätze, ein Fitnessbereich sowie gemeinschaftliche Einrichtungen wie BBQ-Terrassen sorgen für zusätzlichen Wohnkomfort. Diese Ausstattungsmerkmale entsprechen der aktuellen Nachfrage nach kompakten, hochwertig ausgestatteten Wohnungen, die sowohl im Alltag als auch auf dem Mietmarkt besonders gefragt sind.

Hohe Mietnachfrage und langfristiges Investitionspotenzial

Dank der hervorragenden Anbindung an die Metro, wichtige Autobahnen sowie der Nähe zu beliebten Einkaufs- und Freizeitzentren wie Axis Mall und Kanyon Mall profitiert Galleria Park Residence von einer konstant hohen Nachfrage auf dem Mietmarkt. Die kontinuierliche Stadtentwicklung in Kağıthane trägt zu einer nachhaltigen Wertsteigerung der Immobilien bei und macht das Projekt besonders attraktiv für Investoren, die auf stabile Mieteinnahmen und langfristiges Kapitalwachstum setzen. Die Kombination aus zentraler Lage, moderner Ausstattung und effizienten Grundrissen schafft ausgezeichnete Voraussetzungen für nachhaltige Renditen im wettbewerbsintensiven Immobilienmarkt Istanbuls.

Galleria Park Residence ist ein modernes Wohnprojekt in Kağıthane mit stilvollen 1+1- und 2+1-Wohnungen, privater Parkmöglichkeit und attraktiven Gemeinschaftseinrichtungen in einem der dynamischsten Stadtteile Istanbuls.

Die Wohnanlage bietet ein Fitnessstudio, BBQ-Terrassen, einen 24/7-Sicherheitsdienst sowie eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung über Metro und Hauptverkehrsstraßen und eignet sich daher ideal sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger.

10 Vorteile der Galleria Park Residence

  1. Zentrale Lage in Kağıthane, einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

  2. Moderne Architektur mit durchdachten und funktionalen Grundrissen.

  3. Wohnungsoptionen mit 1+1, 2+1 sowie potenziell 3+1- und Maisonettewohnungen.

  4. Eigener privater Stellplatz für jede Wohneinheit.

  5. 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung.

  6. Modern ausgestattetes Fitnessstudio innerhalb der Anlage.

  7. Gemeinschaftsbereiche einschließlich BBQ-Terrassen und Aufenthaltsflächen.

  8. Hervorragende Verkehrsanbindung über die Metrostation Kağıthane sowie die Autobahnen E5 und TEM.

  9. Kurze Wege zu Axis Mall, Kanyon Mall und zahlreichen weiteren Einrichtungen des täglichen Bedarfs.

  10. Hohes Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial durch die kontinuierliche Entwicklung des Stadtteils.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Bakkal Sokagi, Türkei
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