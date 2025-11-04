Wohnkomplex A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Ein Paket erschwinglicher Wohnungen für die türkische Staatsbürgerschaft.

Wohnungspaket:

Drei Wohnungen - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) für USD 435.000

Das One Gunesli-Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar auf der europäischen Seite von Istanbul.

Das Projekt ist auf einem 17.200 m2 Grundstück gebaut und besteht aus 10 Blöcken von 15 Etagen, bestehend aus 700 Wohnungen und 9 Geschäftsräumen.

Komplexe Infrastruktur:

Die geräumigen Grundstücke bieten Annehmlichkeiten für komfortables Wohnen:

Innenpool

Fitnessraum

Sauna

Kinderspielplätze

Sozialgebiete

Geschäfte und Cafés

Innen- und Außenparkplätze

Komfortabler Transportzugang und Nähe zu Einkaufszentren, Schulen und medizinischen Einrichtungen machen den Bereich ideal für einen komfortablen Alltag.

Das Projekt befindet sich:

600 m vom U-Bahnhof entfernt,

2,2 km vom Atlas University Hospital,

3,4 km von 212 Outlet Mall,

14 km vom Forum Istanbul Shopping Center,

35 km vom internationalen Flughafen Istanbul entfernt.

Für detailliertere Informationen zu diesem Projekt, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.

Zahlungsmethoden:

Banküberweisungen

Kryptowährung - USDT, BTC, ETH

Der Anwalt unseres Unternehmens wird alle Dokumente sammeln, vorbereiten und verifizieren, die für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft erforderlich sind, sowie die volle Unterstützung auf allen Stufen bieten.

Dienstleistungen unserer Firma: