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Wohnkomplex A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Bagcilar, Türkei
von
$435,000
BTC
5.1742384
ETH
271.2039567
USDT
430 077.7600364
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
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ID: 36538
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Bagcilar
  • Metro
    Yenimahalle (~ 600 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Русский Русский

Ein Paket erschwinglicher Wohnungen für die türkische Staatsbürgerschaft.

Wohnungspaket:
Drei Wohnungen - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) für USD 435.000

Das One Gunesli-Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar auf der europäischen Seite von Istanbul.

Das Projekt ist auf einem 17.200 m2 Grundstück gebaut und besteht aus 10 Blöcken von 15 Etagen, bestehend aus 700 Wohnungen und 9 Geschäftsräumen.

Komplexe Infrastruktur:

Die geräumigen Grundstücke bieten Annehmlichkeiten für komfortables Wohnen:

  • Innenpool
  • Fitnessraum
  • Sauna
  • Kinderspielplätze
  • Sozialgebiete
  • Geschäfte und Cafés
  • Innen- und Außenparkplätze

Komfortabler Transportzugang und Nähe zu Einkaufszentren, Schulen und medizinischen Einrichtungen machen den Bereich ideal für einen komfortablen Alltag.

Das Projekt befindet sich:

  • 600 m vom U-Bahnhof entfernt,
  • 2,2 km vom Atlas University Hospital,
  • 3,4 km von 212 Outlet Mall,
  • 14 km vom Forum Istanbul Shopping Center,
  • 35 km vom internationalen Flughafen Istanbul entfernt.

Für detailliertere Informationen zu diesem Projekt, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.

Zahlungsmethoden:

  • Banküberweisungen
  • Kryptowährung - USDT, BTC, ETH

Der Anwalt unseres Unternehmens wird alle Dokumente sammeln, vorbereiten und verifizieren, die für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft erforderlich sind, sowie die volle Unterstützung auf allen Stufen bieten.

Dienstleistungen unserer Firma:

  1. Aufenthaltserlaubnis und Staatsbürgerschaft Anwendungen, Bankkontoöffnungen, etc.
  2. Immobilienverkäufe (Wohnungen, Villen, Geschäfte, Büros, Hotels)
  3. Personalisierte Immobilieninspektion Touren
  4. Kostenloser Transfer, Unterkunft, Beratung und Besichtigung von Immobilien
  5. Eröffnung der Geschäftstätigkeit in der Türkei, Rechtsberatung (Attorney)
  6. Hilfe beim Kauf von Möbeln, Geräten usw.
  7. Wir registrieren Ihre Kinder in Kindergarten, Schule oder Universität

Standort auf der Karte

Bagcilar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

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Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
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Darlehensbetrag
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Termin
Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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Wohnkomplex A package of affordable apartments for Turkish citizenship.
Bagcilar, Türkei
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$435,000
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Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
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