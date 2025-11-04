Wohnkomplex A package of affordable apartments for Turkish citizenship.

Ein Paket erschwinglicher Wohnungen für die türkische Staatsbürgerschaft.
Wohnungspaket:
Drei Wohnungen - 2+1 (102 m2) + 2+1 (98 m2) + 1+1 (65 m2) für USD 435.000
Das One Gunesli-Projekt befindet sich im Stadtteil Bagcilar auf der europäischen Seite von Istanbul.
Das Projekt ist auf einem 17.200 m2 Grundstück gebaut und besteht aus 10 Blöcken von 15 Etagen, bestehend aus 700 Wohnungen und 9 Geschäftsräumen.
Komplexe Infrastruktur:
Die geräumigen Grundstücke bieten Annehmlichkeiten für komfortables Wohnen:
Komfortabler Transportzugang und Nähe zu Einkaufszentren, Schulen und medizinischen Einrichtungen machen den Bereich ideal für einen komfortablen Alltag.
Das Projekt befindet sich:
Für detailliertere Informationen zu diesem Projekt, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.
Zahlungsmethoden:
Der Anwalt unseres Unternehmens wird alle Dokumente sammeln, vorbereiten und verifizieren, die für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft erforderlich sind, sowie die volle Unterstützung auf allen Stufen bieten.
Dienstleistungen unserer Firma: