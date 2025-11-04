Wohnung in einem Neubau Polat Levent Exclusive

Polat Levent Exclusive definiert luxuriöses Wohnen im Istanbuler Stadtteil Levent neu – mit moderner Architektur, hochwertigen Materialien und einem anspruchsvollen urbanen Lebensstil. Das von Polat Holding entwickelte Projekt vereint Eleganz und Innovation im Herzen der Stadt.
Polat Levent Exclusive verbindet Komfort, Technologie und Exklusivität durch Smart-Home-Systeme, Panoramablicke und eine umfangreiche soziale Infrastruktur und bietet seinen Bewohnern ein ruhiges und zugleich lebendiges Wohnerlebnis.
10 Vorteile von Polat Levent Exclusive:
Erstklassige Lage in Levent, nahe Geschäftsvierteln und Verkehrsanbindungen.
Elegantes architektonisches Design im Luxussegment.
Moderne Smart-Home-Technologie.
Atemberaubender Blick auf den Bosporus und die Skyline Istanbuls.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen (Spa, Swimmingpool und Fitnesscenter).
Stilvoll gestaltete Grünflächen.
Hohes Investitionspotenzial in einer erstklassigen Lage.
Professionelles 24/7-Sicherheitssystem.
Concierge-, Valet- und Housekeeping-Service.
Umweltfreundliche und energieeffiziente Bauweise.