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Wohnung in einem Neubau Polat Levent Exclusive

Besiktas, Türkei
von
$1,03M
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9
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ID: 39608
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas
  • Metro
    Levent (~ 900 m)
  • Metro
    Nispetiye (~ 500 m)

Über den Komplex

Polat Levent Exclusive definiert luxuriöses Wohnen im Istanbuler Stadtteil Levent neu – mit moderner Architektur, hochwertigen Materialien und einem anspruchsvollen urbanen Lebensstil. Das von Polat Holding entwickelte Projekt vereint Eleganz und Innovation im Herzen der Stadt.

Polat Levent Exclusive verbindet Komfort, Technologie und Exklusivität durch Smart-Home-Systeme, Panoramablicke und eine umfangreiche soziale Infrastruktur und bietet seinen Bewohnern ein ruhiges und zugleich lebendiges Wohnerlebnis.

10 Vorteile von Polat Levent Exclusive:

  1. Erstklassige Lage in Levent, nahe Geschäftsvierteln und Verkehrsanbindungen.

  2. Elegantes architektonisches Design im Luxussegment.

  3. Moderne Smart-Home-Technologie.

  4. Atemberaubender Blick auf den Bosporus und die Skyline Istanbuls.

  5. Umfangreiche Freizeiteinrichtungen (Spa, Swimmingpool und Fitnesscenter).

  6. Stilvoll gestaltete Grünflächen.

  7. Hohes Investitionspotenzial in einer erstklassigen Lage.

  8. Professionelles 24/7-Sicherheitssystem.

  9. Concierge-, Valet- und Housekeeping-Service.

  10. Umweltfreundliche und energieeffiziente Bauweise.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Besiktas, Türkei
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