Wohnung in einem Neubau Dora Vadi

Dora Vadi ist ein hochwertiges Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane in Istanbul. Es umfasst 174 moderne Wohnungen, verteilt auf zwei 10-stöckige Wohntürme auf einem 4.400 m² großen Grundstück. Das Projekt verbindet Komfort, stilvolles Design und eine hervorragende Lage.
Dora Vadi bietet eine ausgezeichnete Anbindung an die Metro sowie die nahegelegenen Geschäftsviertel und Einkaufszentren. Mit hochwertigen Gemeinschaftseinrichtungen, grüner Umgebung und moderner Architektur eignet sich das Projekt sowohl für anspruchsvolles Wohnen als auch als attraktive Kapitalanlage.
10 Vorteile von Dora Vadi
Zentrale Lage in Kağıthane, in der Nähe der Geschäftsviertel Levent und Maslak
Nur 600 Meter von der Metrostation Kağıthane entfernt
Wohnungsoptionen in den Größen 1+1, 2+1 und 3+1
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Swimmingpool, Fitnesscenter, Sauna und türkischem Hamam
24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung
Überdachte Parkplätze für die Bewohner
Moderne Architektur und hochwertige Ausstattungsstandards
In unmittelbarer Nähe zu Einkaufszentren, Krankenhäusern, Schulen und Universitäten
Naturnahe Ausblicke auf Grünflächen und Waldgebiete
Hohes Investitionspotenzial in einer der dynamischsten Lagen Istanbuls