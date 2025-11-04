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Wohnung in einem Neubau Dora Vadi

Kagithane, Türkei
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$293,000
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ID: 38901
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kagithane

Über den Komplex

Dora Vadi ist ein hochwertiges Wohnprojekt im Stadtteil Kağıthane in Istanbul. Es umfasst 174 moderne Wohnungen, verteilt auf zwei 10-stöckige Wohntürme auf einem 4.400 m² großen Grundstück. Das Projekt verbindet Komfort, stilvolles Design und eine hervorragende Lage.

Dora Vadi bietet eine ausgezeichnete Anbindung an die Metro sowie die nahegelegenen Geschäftsviertel und Einkaufszentren. Mit hochwertigen Gemeinschaftseinrichtungen, grüner Umgebung und moderner Architektur eignet sich das Projekt sowohl für anspruchsvolles Wohnen als auch als attraktive Kapitalanlage.

10 Vorteile von Dora Vadi

  • Zentrale Lage in Kağıthane, in der Nähe der Geschäftsviertel Levent und Maslak

  • Nur 600 Meter von der Metrostation Kağıthane entfernt

  • Wohnungsoptionen in den Größen 1+1, 2+1 und 3+1

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Swimmingpool, Fitnesscenter, Sauna und türkischem Hamam

  • 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

  • Überdachte Parkplätze für die Bewohner

  • Moderne Architektur und hochwertige Ausstattungsstandards

  • In unmittelbarer Nähe zu Einkaufszentren, Krankenhäusern, Schulen und Universitäten

  • Naturnahe Ausblicke auf Grünflächen und Waldgebiete

  • Hohes Investitionspotenzial in einer der dynamischsten Lagen Istanbuls

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kagithane, Türkei
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Gesundheitspflege
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Freizeit

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