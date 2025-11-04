Wohnung in einem Neubau Four Winds

Four Winds ist ein bezugsfertiges Wohnprojekt mit atemberaubendem Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Es befindet sich im Stadtteil Kadıköy, einer der prestigeträchtigsten und lebendigsten Gegenden auf der asiatischen Seite Istanbuls. Dank der Nähe zur bekannten Bağdat-Straße und zur Küste von Kadıköy bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an Metro, Metrobus und Straßenbahn sowie schnellen Zugang zu allen wichtigen Einrichtungen.
Four Winds erstreckt sich über eine Fläche von 44.000 m² und umfasst vier 44-stöckige Wohntürme mit insgesamt 520 Smart Apartments in verschiedenen Grundrissen und Größen von 117 m² bis 1.050 m². Das Projekt verfügt über 41.000 m² begrünte Freiflächen sowie erstklassige Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen.
Vorteile des Four Winds Projekts
Erstklassige Lage im Herzen von Kadıköy, nahe der berühmten Bağdat-Straße
Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln
Hervorragende Verkehrsanbindung mit Metro, Metrobus und Straßenbahn in unmittelbarer Nähe
Großzügige Wohnungen mit Wohnflächen von 117 m² bis 1.050 m²
Smart-Home-Technologie in allen Apartments
Grüne Umgebung mit 41.000 m² Parkanlagen, Gärten und Wasserflächen
Umfassende Infrastruktur mit Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen in der Nähe
Sofort bezugsfertig – ideal für den direkten Einzug
Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet im Rahmen des Investitionsprogramms
Zentrale Lage – ca. 30 Minuten zum Flughafen Sabiha Gökçen und 20 Minuten zum Leanderturm (Kız Kulesi)