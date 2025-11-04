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Wohnung in einem Neubau Four Winds

Kadikoy, Türkei
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$1,84M
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ID: 38895
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Kadikoy

Über den Komplex

Four Winds ist ein bezugsfertiges Wohnprojekt mit atemberaubendem Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Es befindet sich im Stadtteil Kadıköy, einer der prestigeträchtigsten und lebendigsten Gegenden auf der asiatischen Seite Istanbuls. Dank der Nähe zur bekannten Bağdat-Straße und zur Küste von Kadıköy bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an Metro, Metrobus und Straßenbahn sowie schnellen Zugang zu allen wichtigen Einrichtungen.

Four Winds erstreckt sich über eine Fläche von 44.000 m² und umfasst vier 44-stöckige Wohntürme mit insgesamt 520 Smart Apartments in verschiedenen Grundrissen und Größen von 117 m² bis 1.050 m². Das Projekt verfügt über 41.000 m² begrünte Freiflächen sowie erstklassige Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen.

Vorteile des Four Winds Projekts

  • Erstklassige Lage im Herzen von Kadıköy, nahe der berühmten Bağdat-Straße

  • Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln

  • Hervorragende Verkehrsanbindung mit Metro, Metrobus und Straßenbahn in unmittelbarer Nähe

  • Großzügige Wohnungen mit Wohnflächen von 117 m² bis 1.050 m²

  • Smart-Home-Technologie in allen Apartments

  • Grüne Umgebung mit 41.000 m² Parkanlagen, Gärten und Wasserflächen

  • Umfassende Infrastruktur mit Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen in der Nähe

  • Sofort bezugsfertig – ideal für den direkten Einzug

  • Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet im Rahmen des Investitionsprogramms

  • Zentrale Lage – ca. 30 Minuten zum Flughafen Sabiha Gökçen und 20 Minuten zum Leanderturm (Kız Kulesi)

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Kadikoy, Türkei
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