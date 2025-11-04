Wohnung in einem Neubau Four Winds

Four Winds ist ein bezugsfertiges Wohnprojekt mit atemberaubendem Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln. Es befindet sich im Stadtteil Kadıköy, einer der prestigeträchtigsten und lebendigsten Gegenden auf der asiatischen Seite Istanbuls. Dank der Nähe zur bekannten Bağdat-Straße und zur Küste von Kadıköy bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an Metro, Metrobus und Straßenbahn sowie schnellen Zugang zu allen wichtigen Einrichtungen.

Four Winds erstreckt sich über eine Fläche von 44.000 m² und umfasst vier 44-stöckige Wohntürme mit insgesamt 520 Smart Apartments in verschiedenen Grundrissen und Größen von 117 m² bis 1.050 m². Das Projekt verfügt über 41.000 m² begrünte Freiflächen sowie erstklassige Freizeit- und Gemeinschaftseinrichtungen.

Vorteile des Four Winds Projekts