Wohnung in einem Neubau Next Level İstanbul

Next Level İstanbul ist ein erstklassiges Wohn- und Geschäftsprojekt im Stadtteil Levent–Beşiktaş, einer der angesehensten und dynamischsten Lagen Istanbuls. Das Projekt befindet sich an der Büyükdere Caddesi, nur wenige Gehminuten von einer Metrostation entfernt und mit hervorragender Anbindung an Buslinien sowie die wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt. Es umfasst 161 exklusive Wohneinheiten und 44 moderne Büroflächen und vereint komfortables Wohnen mit einem hochwertigen Arbeitsumfeld.

Mit seiner außergewöhnlichen Architektur setzt Next Level İstanbul neue Maßstäbe für modernes Stadtleben. Begrünte Terrassen auf jeder Etage schaffen eine harmonische Verbindung zwischen urbanem Wohnen und Natur. Insgesamt stehen 5.000 m² Grünflächen mit Gärten und Terrassen zur Verfügung. Die Fertigstellung des Projekts ist für März 2026 vorgesehen.

Die 10 wichtigsten Vorteile des Projekts