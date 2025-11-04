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Wohnung in einem Neubau Next Level İstanbul

Besiktas, Türkei
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ID: 38238
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Besiktas
  • Metro
    Gayrettepe (~ 800 m)
  • Metro
    Levent (~ 300 m)
  • Metro
    Nispetiye (~ 700 m)

Über den Komplex

Next Level İstanbul ist ein erstklassiges Wohn- und Geschäftsprojekt im Stadtteil Levent–Beşiktaş, einer der angesehensten und dynamischsten Lagen Istanbuls. Das Projekt befindet sich an der Büyükdere Caddesi, nur wenige Gehminuten von einer Metrostation entfernt und mit hervorragender Anbindung an Buslinien sowie die wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt. Es umfasst 161 exklusive Wohneinheiten und 44 moderne Büroflächen und vereint komfortables Wohnen mit einem hochwertigen Arbeitsumfeld.

Mit seiner außergewöhnlichen Architektur setzt Next Level İstanbul neue Maßstäbe für modernes Stadtleben. Begrünte Terrassen auf jeder Etage schaffen eine harmonische Verbindung zwischen urbanem Wohnen und Natur. Insgesamt stehen 5.000 m² Grünflächen mit Gärten und Terrassen zur Verfügung. Die Fertigstellung des Projekts ist für März 2026 vorgesehen.

Die 10 wichtigsten Vorteile des Projekts

  1. Erstklassige zentrale Lage mit direkter Nähe zu Metro, Buslinien und Autobahnanschlüssen.

  2. Großzügige Grünflächen mit insgesamt 5.000 m² Gärten und begrünten Terrassen.

  3. Innovatives Architekturkonzept, das horizontales und vertikales Wohnen miteinander verbindet.

  4. Vielfältige Wohnungsoptionen, darunter Lofts, Terrassenwohnungen, Villen und Einheiten mit Panoramablick.

  5. Außergewöhnlich hohe Decken von bis zu 4,5 Metern, die ein großzügiges Raumgefühl schaffen.

  6. Integrierte Büroflächen – ideal für modernes Arbeiten und Homeoffice.

  7. Smart-Home-Systeme und eine hochmoderne technische Infrastruktur.

  8. Umfassende Freizeit- und Wellnessangebote mit Spa, Swimmingpool, Fitnessstudio und Kinderbereichen.

  9. Modernes 24/7-Sicherheitskonzept mit Videoüberwachung und Zugangskontrolle.

  10. Atemberaubende Ausblicke auf den Bosporus und die Skyline von Istanbul.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Besiktas, Türkei
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