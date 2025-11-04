Wohnung in einem Neubau Elite World Residence

Erstklassige Lage & Markenhotel-Konzept

Elite World Residence ist ein Wohnprojekt im Hotelkonzept in Yeni Levent–Kağıthane, einer der strategisch wichtigsten und am schnellsten wachsenden Stadtlagen Istanbuls. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Elite World Hotels & Resorts entwickelt und vereint die Standards einer renommierten Hotelmarke mit modernem Wohnen. Die vollständig möblierten Apartments mit hochwertiger Hotelausstattung erfüllen die Ansprüche von Investoren und Berufstätigen, die eine flexible Wohnlösung in zentraler Lage in der Nähe bedeutender Geschäftsviertel wie Maslak und Levent suchen.

Fünf-Sterne-Service & Professionelles Vermietungsmanagement

Das Besondere an Elite World Residence Kağıthane ist sein vollständig integriertes Betriebskonzept. Die Bewohner profitieren von einem Fünf-Sterne-Service mit Rezeption, Concierge-Service und professioneller Immobilienverwaltung. Ein organisiertes Vermietungssystem sorgt für eine hohe Auslastung und erleichtert die Verwaltung der Investition – insbesondere für Eigentümer, die auf Kurzzeit- oder Firmenvermietungen abzielen. Dadurch stellt das Projekt eine schlüsselfertige Immobilieninvestition in Istanbul mit minimalem Verwaltungsaufwand dar.

Starke Investitionschancen & Hohes Mietpotenzial

Dank der hohen Mietnachfrage aus den umliegenden Geschäftsvierteln, der Nähe zur Vadi Istanbul Mall, der hervorragenden Metroanbindung sowie der direkten Anbindung an die TEM-Autobahn bietet Elite World Residence ausgezeichnete Voraussetzungen für eine renditestarke Immobilieninvestition. Das Markenhotel-Konzept, der Service auf Hotelniveau und die zentrale Lage unterstützen langfristige Wertsteigerungen sowie stabile Mieteinnahmen. Das Projekt eignet sich besonders für investitionsorientierte Käufer sowie für Interessenten, die den Erwerb einer Immobilie im Rahmen der Programme zur türkischen Staatsbürgerschaft in Betracht ziehen.

Projektübersicht

Elite World Residence ist ein Wohnprojekt im Hotelkonzept in Yeni Levent–Kağıthane, das in Partnerschaft mit Elite World Hotels entwickelt wurde und vollständig möblierte Apartments mit Fünf-Sterne-Service bietet.

Durch die Kombination aus zentraler Lage, professionellem Vermietungsmanagement und Hotelkomfort eignet sich Elite World Residence ideal für hohe Mieteinnahmen sowie für flexibles Wohnen oder eine attraktive Kapitalanlage.

10 Besondere Vorteile von Elite World Residence