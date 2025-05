Wohnquartier Alanya Apartments For Sale in Two Years payment Period

Wir freuen uns, diesem Projekt eine Zahlungsfrist von zwei Jahren vorlegen zu können. Dies ist eine Gelegenheit, diese Wohnung mit Startpreisen und mit 2 Jahren Zahlungsplan zu kaufen. Dies ist ein neues Eliteprojekt in Alanya, Mahmutlar, in einer sehr schönen Gegend in der Nähe von Geschäften wie Süpermärkten, Fischrestaurants und Lebensmittelgeschäften. Obwohl es in der Nähe aller Geschäfte liegt, die von den lauten Straßen entfernt sind. Der Komplex besteht aus 1 Blöcken. Es hat die Infrastruktur eines Luxushotels. Sie haben alles, was Sie für Ihren Komfort und Ihre Entspannung brauchen, wie einen Swimmingpool, eine professionell ausgestattete Fitness und ein großes Spa. Es gibt eine andere Art von Wohnungen wie 2, 3 oder 4 Schlafzimmer. Alle Apartments verfügen über eine separate Küche und die Schlafzimmer sind mit erstklassigem Laminat ausgestattet. Innenausstattung des ApartmentsLaminierter Schlafzimmerboden Granit Küchenboden Satin Wandfarbe Stahl Eingangstür Granit Küchenarbeitsplatte Wasserheizsystem Doppelverglasung Windows Duschkabine in Badezimmern Wasserdichte Wandfarbe Warum dies kaufen Wohnung mit langfristiger Ratenzahlung?Kaufen Sie jetzt und sparen Sie bis zu 15%. Zahlen Sie in zwei Jahren. Wählen Sie die beste Wahl für Sie