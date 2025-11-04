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Wohnung in einem Neubau Tane Olimpiyat

Basaksehir, Türkei
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ID: 38199
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir
  • Metro
    Olimpiyat (~ 1000 m)

Über den Komplex

Tane Olimpiyat ist ein familienorientiertes Wohnprojekt in Başakşehir mit 130 Wohnungen, verteilt auf drei moderne Wohngebäude. Das Projekt verbindet großzügige Apartments mit liebevoll gestalteten Grünflächen und bietet ein komfortables urbanes Wohnumfeld.

Tane Olimpiyat bietet 2+1- und 3+1-Wohnungen, ein Fitnessstudio, Parkplätze innerhalb der Anlage sowie eine hervorragende Anbindung an U-Bahn und Autobahnen. Damit ist das Projekt sowohl für Familien als auch für langfristige Investitionen in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile auf der europäischen Seite Istanbuls ideal geeignet.

10 besondere Vorteile von Tane Olimpiyat:

  1. Erstklassige Lage in Başakşehir, einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile auf der europäischen Seite Istanbuls.

  2. Drei achtstöckige Wohngebäude mit insgesamt 130 Wohneinheiten.

  3. Familienfreundliche 2+1- und 3+1-Wohnungen mit funktionalen Grundrissen.

  4. Moderne Architektur und hochwertige, langlebige Bauweise.

  5. Großzügig angelegte Grün- und Landschaftsflächen für Erholung im Freien.

  6. 24/7-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung für den Schutz der Bewohner.

  7. Parkplätze innerhalb der Wohnanlage für Bewohner und Besucher.

  8. Fitnessstudio und Sportbereiche direkt auf dem Gelände.

  9. Hervorragende Verkehrsanbindung durch die Nähe zu U-Bahn-Stationen, Bushaltestellen und wichtigen Autobahnen.

  10. Hohes Investitions- und Vermietungspotenzial in einem Stadtteil mit steigender Wohnraumnachfrage.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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