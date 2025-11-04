Wohnung in einem Neubau Tane Olimpiyat

Tane Olimpiyat ist ein familienorientiertes Wohnprojekt in Başakşehir mit 130 Wohnungen, verteilt auf drei moderne Wohngebäude. Das Projekt verbindet großzügige Apartments mit liebevoll gestalteten Grünflächen und bietet ein komfortables urbanes Wohnumfeld.

Tane Olimpiyat bietet 2+1- und 3+1-Wohnungen, ein Fitnessstudio, Parkplätze innerhalb der Anlage sowie eine hervorragende Anbindung an U-Bahn und Autobahnen. Damit ist das Projekt sowohl für Familien als auch für langfristige Investitionen in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile auf der europäischen Seite Istanbuls ideal geeignet.

10 besondere Vorteile von Tane Olimpiyat: