Wohnung in einem Neubau Özak Dragos

Özak Dragos ist ein exklusives Wohnprojekt im Küstenviertel Dragos im Bezirk Maltepe. Das Projekt verbindet luxuriöses Wohnen, eine ruhige Atmosphäre und einen spektakulären Meerblick. Die großzügigen, lichtdurchfluteten Wohnungen bieten hohen Wohnkomfort und eine hervorragende Anbindung an das Stadtleben.

Özak Dragos überzeugt durch seine moderne Architektur, den Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsverbindungen und urbaner Infrastruktur.

Vorteile von Özak Dragos: