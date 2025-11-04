Wohnung in einem Neubau Özak Dragos

Özak Dragos ist ein exklusives Wohnprojekt im Küstenviertel Dragos im Bezirk Maltepe. Das Projekt verbindet luxuriöses Wohnen, eine ruhige Atmosphäre und einen spektakulären Meerblick. Die großzügigen, lichtdurchfluteten Wohnungen bieten hohen Wohnkomfort und eine hervorragende Anbindung an das Stadtleben.
Özak Dragos überzeugt durch seine moderne Architektur, den Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsverbindungen und urbaner Infrastruktur.
Vorteile von Özak Dragos:
Direkter Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln.
Prestigeträchtige Lage in Dragos, in unmittelbarer Nähe zur E-5 und zur U-Bahn.
Wohnungen von 1+1 bis 4+1 – ideal für Familien und Kapitalanleger.
Home-Office-Optionen für maximale Flexibilität zwischen Beruf und Privatleben.
Moderne Innenausstattung mit hochwertigen Materialien und erstklassiger Verarbeitung.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Fitnesscenter, Sauna, Pools und liebevoll gestalteten Grünanlagen.
Geschlossene Wohnanlage mit 24/7-Sicherheitsdienst und intelligenten Zugangssystemen.
Private Parkplätze für alle Wohneinheiten.
Nur wenige Schritte von Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren entfernt.
Entwickelt von Özak GYO, einer renommierten und vertrauenswürdigen Immobiliengesellschaft in der Türkei.