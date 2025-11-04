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Wohnung in einem Neubau Özak Dragos

Maltepe, Türkei
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ID: 38190
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Maltepe

Über den Komplex

Özak Dragos ist ein exklusives Wohnprojekt im Küstenviertel Dragos im Bezirk Maltepe. Das Projekt verbindet luxuriöses Wohnen, eine ruhige Atmosphäre und einen spektakulären Meerblick. Die großzügigen, lichtdurchfluteten Wohnungen bieten hohen Wohnkomfort und eine hervorragende Anbindung an das Stadtleben.

Özak Dragos überzeugt durch seine moderne Architektur, den Panoramablick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsverbindungen und urbaner Infrastruktur.

Vorteile von Özak Dragos:

  • Direkter Blick auf das Marmarameer und die Prinzeninseln.

  • Prestigeträchtige Lage in Dragos, in unmittelbarer Nähe zur E-5 und zur U-Bahn.

  • Wohnungen von 1+1 bis 4+1 – ideal für Familien und Kapitalanleger.

  • Home-Office-Optionen für maximale Flexibilität zwischen Beruf und Privatleben.

  • Moderne Innenausstattung mit hochwertigen Materialien und erstklassiger Verarbeitung.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Fitnesscenter, Sauna, Pools und liebevoll gestalteten Grünanlagen.

  • Geschlossene Wohnanlage mit 24/7-Sicherheitsdienst und intelligenten Zugangssystemen.

  • Private Parkplätze für alle Wohneinheiten.

  • Nur wenige Schritte von Schulen, Krankenhäusern und Einkaufszentren entfernt.

  • Entwickelt von Özak GYO, einer renommierten und vertrauenswürdigen Immobiliengesellschaft in der Türkei.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Maltepe, Türkei
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