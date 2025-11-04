Wohnung in einem Neubau Mostar Concept

Mostar Concept ist eine exklusive Boutique-Wohnanlage in Başakşehir, die auf einem 7.092 m² großen Grundstück errichtet wurde. Das Projekt umfasst 52 großzügige 4+1- und 5+1-Wohnungen in drei niedrigen Wohnblöcken und bietet große Küchen sowie eine hochwertige Innenausstattung.

Mostar Concept verbindet Natur und Komfort mit 5.000 m² liebevoll gestalteten Grün- und Landschaftsflächen und bietet ein gehobenes Wohngefühl in der Nähe des Istanbuler Flughafens sowie nur 500 Meter von der U-Bahn-Station entfernt.

Die 10 wichtigsten Vorteile: