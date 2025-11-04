Wohnung in einem Neubau Mostar Concept

Mostar Concept ist eine exklusive Boutique-Wohnanlage in Başakşehir, die auf einem 7.092 m² großen Grundstück errichtet wurde. Das Projekt umfasst 52 großzügige 4+1- und 5+1-Wohnungen in drei niedrigen Wohnblöcken und bietet große Küchen sowie eine hochwertige Innenausstattung.
Mostar Concept verbindet Natur und Komfort mit 5.000 m² liebevoll gestalteten Grün- und Landschaftsflächen und bietet ein gehobenes Wohngefühl in der Nähe des Istanbuler Flughafens sowie nur 500 Meter von der U-Bahn-Station entfernt.
Die 10 wichtigsten Vorteile:
Hohe Decken (3,05 m) sorgen in jeder Wohnung für mehr Helligkeit und ein großzügiges Raumgefühl.
Voll ausgestattete FRANKE-Küchen mit Einbaugeräten und Geschirrspüler bieten höchsten Komfort.
Vier Klimaanlagen pro Wohnung gewährleisten eine effiziente Klimaregelung in allen Räumen.
Modernes Smart-Intercom-System erhöht Sicherheit und erleichtert die Kommunikation.
24/7-Notstromgenerator garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit türkischem Bad, Sauna, Hallenbad und Fitnessstudio.
Sportanlagen mit Fußball-, Basketball- und Tischtennisbereichen fördern einen aktiven Lebensstil.
Nähe zu führenden Krankenhäusern wie dem Çam & Sakura Stadtkrankenhaus und dem Başakşehir Staatskrankenhaus sorgt für eine hervorragende medizinische Versorgung.
Ausgezeichnete Verkehrsanbindung zu Autobahnen, Einkaufszentren und Parks – zentrale Attraktionen sind in wenigen Minuten erreichbar.
Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet, Eigentumsurkunde (Tapu) ist bereits vorhanden, die Übergabe des Projekts ist für Juni 2026 geplant.