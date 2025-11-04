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Wohnung in einem Neubau Mostar Concept

Basaksehir, Türkei
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ID: 38197
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir
  • Metro
    Başak Konutları (~ 1000 m)

Über den Komplex

Mostar Concept ist eine exklusive Boutique-Wohnanlage in Başakşehir, die auf einem 7.092 m² großen Grundstück errichtet wurde. Das Projekt umfasst 52 großzügige 4+1- und 5+1-Wohnungen in drei niedrigen Wohnblöcken und bietet große Küchen sowie eine hochwertige Innenausstattung.

Mostar Concept verbindet Natur und Komfort mit 5.000 m² liebevoll gestalteten Grün- und Landschaftsflächen und bietet ein gehobenes Wohngefühl in der Nähe des Istanbuler Flughafens sowie nur 500 Meter von der U-Bahn-Station entfernt.

Die 10 wichtigsten Vorteile:

  1. Hohe Decken (3,05 m) sorgen in jeder Wohnung für mehr Helligkeit und ein großzügiges Raumgefühl.

  2. Voll ausgestattete FRANKE-Küchen mit Einbaugeräten und Geschirrspüler bieten höchsten Komfort.

  3. Vier Klimaanlagen pro Wohnung gewährleisten eine effiziente Klimaregelung in allen Räumen.

  4. Modernes Smart-Intercom-System erhöht Sicherheit und erleichtert die Kommunikation.

  5. 24/7-Notstromgenerator garantiert eine unterbrechungsfreie Stromversorgung.

  6. Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit türkischem Bad, Sauna, Hallenbad und Fitnessstudio.

  7. Sportanlagen mit Fußball-, Basketball- und Tischtennisbereichen fördern einen aktiven Lebensstil.

  8. Nähe zu führenden Krankenhäusern wie dem Çam & Sakura Stadtkrankenhaus und dem Başakşehir Staatskrankenhaus sorgt für eine hervorragende medizinische Versorgung.

  9. Ausgezeichnete Verkehrsanbindung zu Autobahnen, Einkaufszentren und Parks – zentrale Attraktionen sind in wenigen Minuten erreichbar.

  10. Für die türkische Staatsbürgerschaft geeignet, Eigentumsurkunde (Tapu) ist bereits vorhanden, die Übergabe des Projekts ist für Juni 2026 geplant.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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