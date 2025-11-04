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Wohnung in einem Neubau RAMS City Haliç

Eyupsultan, Türkei
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ID: 38187
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Eyupsultan

Über den Komplex

RAMS City Haliç ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Eyüpsultan auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 110.000 m² und umfasst 18 Gebäude mit bis zu 12 Etagen. Insgesamt stehen 1.453 Wohnungen mit Größen von 62 bis 246 m² zur Verfügung.

RAMS City Haliç überzeugt durch seine strategische Lage in der Nähe der U-Bahn, der Straßenbahn und der Autobahn E80. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Blick auf das Goldene Horn, moderne Freizeit- und Sporteinrichtungen, großzügige Grünflächen, Smart-Home-Systeme sowie flexible Zahlungsmöglichkeiten.

Vorteile des Projekts RAMS City Haliç:

  • Strategische Lage: Nur 1 Minute zur U-Bahn, 2 Minuten zur Straßenbahn und 1 Minute zur Autobahn E80.

  • Modernes Design: Eine gelungene Kombination aus zeitgenössischer und historischer Architektur mit hochwertiger Ausstattung.

  • Beeindruckende Aussicht: Panoramablick auf das Goldene Horn und Istanbul.

  • Freizeit- und Sporteinrichtungen: Innen- und Außenpools, Fitnesscenter, türkisches Hamam, Sauna, Sportplätze und Kino.

  • Grünflächen: Gepflegte Gärten und Kinderspielplätze.

  • Einkaufsmöglichkeiten: 46 Geschäfte für den täglichen Bedarf der Bewohner.

  • Umfassende Sicherheit: Sicherheitsdienst und Überwachung rund um die Uhr (24/7).

  • Attraktive Investitionsmöglichkeit: Erstklassige Lage mit hoher Nachfrage und langfristigem Wertsteigerungspotenzial.

  • Smart-Home-Technologie: Intelligente Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage.

  • Hervorragende Erreichbarkeit: In der Nähe von Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und Einkaufszentren.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Eyupsultan, Türkei
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