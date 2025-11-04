Wohnung in einem Neubau RAMS City Haliç

RAMS City Haliç ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Eyüpsultan auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 110.000 m² und umfasst 18 Gebäude mit bis zu 12 Etagen. Insgesamt stehen 1.453 Wohnungen mit Größen von 62 bis 246 m² zur Verfügung.

RAMS City Haliç überzeugt durch seine strategische Lage in der Nähe der U-Bahn, der Straßenbahn und der Autobahn E80. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Blick auf das Goldene Horn, moderne Freizeit- und Sporteinrichtungen, großzügige Grünflächen, Smart-Home-Systeme sowie flexible Zahlungsmöglichkeiten.

Vorteile des Projekts RAMS City Haliç: