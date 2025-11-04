Wohnung in einem Neubau RAMS City Haliç

RAMS City Haliç ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Eyüpsultan auf der europäischen Seite Istanbuls. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 110.000 m² und umfasst 18 Gebäude mit bis zu 12 Etagen. Insgesamt stehen 1.453 Wohnungen mit Größen von 62 bis 246 m² zur Verfügung.
RAMS City Haliç überzeugt durch seine strategische Lage in der Nähe der U-Bahn, der Straßenbahn und der Autobahn E80. Das Projekt bietet einen beeindruckenden Blick auf das Goldene Horn, moderne Freizeit- und Sporteinrichtungen, großzügige Grünflächen, Smart-Home-Systeme sowie flexible Zahlungsmöglichkeiten.
Vorteile des Projekts RAMS City Haliç:
Strategische Lage: Nur 1 Minute zur U-Bahn, 2 Minuten zur Straßenbahn und 1 Minute zur Autobahn E80.
Modernes Design: Eine gelungene Kombination aus zeitgenössischer und historischer Architektur mit hochwertiger Ausstattung.
Beeindruckende Aussicht: Panoramablick auf das Goldene Horn und Istanbul.
Freizeit- und Sporteinrichtungen: Innen- und Außenpools, Fitnesscenter, türkisches Hamam, Sauna, Sportplätze und Kino.
Grünflächen: Gepflegte Gärten und Kinderspielplätze.
Einkaufsmöglichkeiten: 46 Geschäfte für den täglichen Bedarf der Bewohner.
Umfassende Sicherheit: Sicherheitsdienst und Überwachung rund um die Uhr (24/7).
Attraktive Investitionsmöglichkeit: Erstklassige Lage mit hoher Nachfrage und langfristigem Wertsteigerungspotenzial.
Smart-Home-Technologie: Intelligente Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage.
Hervorragende Erreichbarkeit: In der Nähe von Schulen, Universitäten, Krankenhäusern und Einkaufszentren.