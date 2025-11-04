Wohnung in einem Neubau Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet zeitgemäße Wohnungen in der Nähe der U-Bahn, großzügiger Grünflächen und wichtiger städtischer Einrichtungen.
Sai Kayaşehir verbindet stilvolle Architektur mit einem familienfreundlichen Wohnkonzept. Das Projekt bietet großzügige Wohneinheiten, Smart-Home-Systeme und ein hohes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.
10 Vorteile von Sai Kayaşehir:
Erstklassige Lage – zentral in Başakşehir, in der Nähe von U-Bahn, Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln.
Moderne Architektur – elegante Fassaden und funktionale, ästhetische Grundrisse.
Familienfreundliches Wohnumfeld – Parks, Spazierwege und sichere Spielplätze für Kinder.
Smart-Home-Systeme – ausgewählte Wohnungen sind mit intelligenten Haustechnologien ausgestattet.
Hochwertige Materialien – erstklassige Innenausstattung, einschließlich Küchen und Badezimmern.
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Fitnesscenter, Sauna, türkisches Hamam und überdachte Parkplätze.
Großzügige Grünflächen – liebevoll gestaltete Landschaftsbereiche für Erholung und Natur.
Nähe zu wichtigen Einrichtungen – Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Moscheen befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Erdbebensichere Bauweise – errichtet nach den neuesten seismischen Sicherheitsstandards.
Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft – eine attraktive Option für internationale Käufer und Investoren.