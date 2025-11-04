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Wohnung in einem Neubau Sai Kayaşehir

Basaksehir, Türkei
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ID: 38195
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Basaksehir
  • Adresse
    Neset Ertas Sokak

Über den Komplex

Sai Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet zeitgemäße Wohnungen in der Nähe der U-Bahn, großzügiger Grünflächen und wichtiger städtischer Einrichtungen.

Sai Kayaşehir verbindet stilvolle Architektur mit einem familienfreundlichen Wohnkonzept. Das Projekt bietet großzügige Wohneinheiten, Smart-Home-Systeme und ein hohes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

10 Vorteile von Sai Kayaşehir:

  • Erstklassige Lage – zentral in Başakşehir, in der Nähe von U-Bahn, Autobahnen und öffentlichen Verkehrsmitteln.

  • Moderne Architektur – elegante Fassaden und funktionale, ästhetische Grundrisse.

  • Familienfreundliches Wohnumfeld – Parks, Spazierwege und sichere Spielplätze für Kinder.

  • Smart-Home-Systeme – ausgewählte Wohnungen sind mit intelligenten Haustechnologien ausgestattet.

  • Hochwertige Materialien – erstklassige Innenausstattung, einschließlich Küchen und Badezimmern.

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen – Fitnesscenter, Sauna, türkisches Hamam und überdachte Parkplätze.

  • Großzügige Grünflächen – liebevoll gestaltete Landschaftsbereiche für Erholung und Natur.

  • Nähe zu wichtigen Einrichtungen – Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Moscheen befinden sich in unmittelbarer Umgebung.

  • Erdbebensichere Bauweise – errichtet nach den neuesten seismischen Sicherheitsstandards.

  • Geeignet für den Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft – eine attraktive Option für internationale Käufer und Investoren.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Basaksehir, Türkei
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