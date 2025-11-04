Wohnung in einem Neubau Sai Kayaşehir

Sai Kayaşehir ist ein modernes Wohnprojekt im Stadtteil Başakşehir in Istanbul und bietet zeitgemäße Wohnungen in der Nähe der U-Bahn, großzügiger Grünflächen und wichtiger städtischer Einrichtungen.

Sai Kayaşehir verbindet stilvolle Architektur mit einem familienfreundlichen Wohnkonzept. Das Projekt bietet großzügige Wohneinheiten, Smart-Home-Systeme und ein hohes Investitionspotenzial in einem der am schnellsten wachsenden Stadtteile Istanbuls.

10 Vorteile von Sai Kayaşehir: