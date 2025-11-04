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Wohnung in einem Neubau Mavera 4 Gürpınar Villen

Beylikduzu, Türkei
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ID: 38194
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Beylikduzu

Über den Komplex

Mavera 4 Gürpınar Villen bieten ein exklusives Wohnkonzept im Stadtteil Beylikdüzü, nur wenige Minuten vom Marmarameer entfernt. Das Projekt wurde speziell für Familien konzipiert und verbindet luxuriöses Wohnen mit höchstem Komfort in großzügigen, modernen Villen.

Mavera 4 Gürpınar Villen erstrecken sich über eine Fläche von 6.500 m² und umfassen 10 Villen, die sofort bezugsfertig sind und bereits über Eigentumsurkunden (Tapu) verfügen. Zur Auswahl stehen 6+2-Doppelhaushälften mit 375 m² sowie 8+2-freistehende Villen mit 475 m² Wohnfläche.

10 Vorteile der Mavera 4 Gürpınar Villen:

  • Erstklassige Lage: In der Nähe des Marmarameers und wichtiger städtischer Einrichtungen.

  • Großzügiges Wohnen: Villen mit Wohnflächen von 375 bis 475 m².

  • Smart-Home-Systeme: Moderne Technologien für ein intelligentes Zuhause.

  • Exklusive Ausstattung: Private Swimmingpools, Saunen und türkische Hamams.

  • Fitnessmöglichkeiten: Modernes Fitnessstudio innerhalb der Wohnanlage.

  • Hoher Wohnkomfort: Fußbodenheizung in allen Villen.

  • Parkmöglichkeiten: Überdachte und offene Parkplätze.

  • Sicherheit: Professioneller Sicherheitsdienst und Überwachung rund um die Uhr (24/7).

  • Rechtliche Sicherheit: Sofort verfügbare Eigentumsurkunden und Möglichkeit zum Erwerb der türkischen Staatsbürgerschaft.

  • Sofort bezugsfertig: Vollständig fertiggestellte Villen, bereit zum Einzug.

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

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Beylikduzu, Türkei
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