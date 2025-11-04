Wohnung in einem Neubau Mavera 4 Gürpınar Villen

Mavera 4 Gürpınar Villen bieten ein exklusives Wohnkonzept im Stadtteil Beylikdüzü, nur wenige Minuten vom Marmarameer entfernt. Das Projekt wurde speziell für Familien konzipiert und verbindet luxuriöses Wohnen mit höchstem Komfort in großzügigen, modernen Villen.

Mavera 4 Gürpınar Villen erstrecken sich über eine Fläche von 6.500 m² und umfassen 10 Villen, die sofort bezugsfertig sind und bereits über Eigentumsurkunden (Tapu) verfügen. Zur Auswahl stehen 6+2-Doppelhaushälften mit 375 m² sowie 8+2-freistehende Villen mit 475 m² Wohnfläche.

10 Vorteile der Mavera 4 Gürpınar Villen: