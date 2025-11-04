Wohnung in einem Neubau The Almond Garden

The Almond Garden Acıbadem ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt in Üsküdar–Acıbadem, einem der etabliertesten Stadtteile Istanbuls, der für seine gewachsene urbane Infrastruktur, hohe Lebensqualität und konstant starke Nachfrage auf dem Immobilienmarkt bekannt ist. Mit nur 148 Wohnungen, verteilt auf zwei 10-stöckige Wohngebäude, bietet das Projekt ein Maß an Privatsphäre und Exklusivität, das in den zentralen Stadtteilen Istanbuls zunehmend selten geworden ist. Das begrenzte Angebot in Kombination mit dem attraktiven Standort unterstützt eine langfristige Wertstabilität und ein nachhaltiges Wertsteigerungspotenzial.

Flexible Wohnkonzepte für moderne Familien

Eine der größten Stärken von The Almond Garden Acıbadem ist die vielfältige Auswahl an Wohnungsgrundrissen – von funktionalen 1+1-Apartments bis hin zu großzügigen 4+1-Familienwohnungen. Maisonette-, Loft-, Garten- und Terrassenwohnungen erfüllen unterschiedliche Wohnbedürfnisse und machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren attraktiv. Smart-Home-Systeme, großzügige Grundrisse und liebevoll gestaltete Grünflächen schaffen hohen Wohnkomfort und entsprechen den Anforderungen eines modernen urbanen Lebensstils.

Zentrale Lage und attraktives Investitionspotenzial

Das Projekt befindet sich in einem der verkehrsgünstigsten Stadtteile Üsküdars und profitiert von der Nähe zu Hauptverkehrsstraßen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen und Bildungseinrichtungen. Diese hervorragende Anbindung sorgt für eine hohe Nachfrage auf dem Mietmarkt und macht das Projekt gleichzeitig zu einer ausgezeichneten Wahl für Eigennutzer mit langfristigen Wohnplänen. Das nachhaltige Gebäudekonzept, die umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen und der Boutique-Charakter positionieren The Almond Garden Acıbadem als ausgewogene Investitionsmöglichkeit, die hohe Lebensqualität mit nachhaltiger Marktnachfrage verbindet.

The Almond Garden Acıbadem ist ein Boutique-Wohnprojekt in Üsküdar–Acıbadem, das auf einem 12.847 m² großen Grundstück errichtet wurde und aus zwei 10-stöckigen Wohngebäuden mit insgesamt 148 modernen Wohnungen besteht.

Das Projekt bietet Wohnungen von 1+1 bis 4+1, darunter Maisonette-, Loft-, Garten- und Terrassenwohnungen, und kombiniert Smart-Home-Technologie, großzügige Grünflächen und eine zentrale Lage.

10 Besondere Vorteile von The Almond Garden Acıbadem