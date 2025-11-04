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Wohnung in einem Neubau The Almond Garden

Uskudar, Türkei
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ID: 38179
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Uskudar

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

The Almond Garden Acıbadem ist ein exklusives Boutique-Wohnprojekt in Üsküdar–Acıbadem, einem der etabliertesten Stadtteile Istanbuls, der für seine gewachsene urbane Infrastruktur, hohe Lebensqualität und konstant starke Nachfrage auf dem Immobilienmarkt bekannt ist. Mit nur 148 Wohnungen, verteilt auf zwei 10-stöckige Wohngebäude, bietet das Projekt ein Maß an Privatsphäre und Exklusivität, das in den zentralen Stadtteilen Istanbuls zunehmend selten geworden ist. Das begrenzte Angebot in Kombination mit dem attraktiven Standort unterstützt eine langfristige Wertstabilität und ein nachhaltiges Wertsteigerungspotenzial.

Flexible Wohnkonzepte für moderne Familien

Eine der größten Stärken von The Almond Garden Acıbadem ist die vielfältige Auswahl an Wohnungsgrundrissen – von funktionalen 1+1-Apartments bis hin zu großzügigen 4+1-Familienwohnungen. Maisonette-, Loft-, Garten- und Terrassenwohnungen erfüllen unterschiedliche Wohnbedürfnisse und machen das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch für Investoren attraktiv. Smart-Home-Systeme, großzügige Grundrisse und liebevoll gestaltete Grünflächen schaffen hohen Wohnkomfort und entsprechen den Anforderungen eines modernen urbanen Lebensstils.

Zentrale Lage und attraktives Investitionspotenzial

Das Projekt befindet sich in einem der verkehrsgünstigsten Stadtteile Üsküdars und profitiert von der Nähe zu Hauptverkehrsstraßen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen und Bildungseinrichtungen. Diese hervorragende Anbindung sorgt für eine hohe Nachfrage auf dem Mietmarkt und macht das Projekt gleichzeitig zu einer ausgezeichneten Wahl für Eigennutzer mit langfristigen Wohnplänen. Das nachhaltige Gebäudekonzept, die umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen und der Boutique-Charakter positionieren The Almond Garden Acıbadem als ausgewogene Investitionsmöglichkeit, die hohe Lebensqualität mit nachhaltiger Marktnachfrage verbindet.

The Almond Garden Acıbadem ist ein Boutique-Wohnprojekt in Üsküdar–Acıbadem, das auf einem 12.847 m² großen Grundstück errichtet wurde und aus zwei 10-stöckigen Wohngebäuden mit insgesamt 148 modernen Wohnungen besteht.

Das Projekt bietet Wohnungen von 1+1 bis 4+1, darunter Maisonette-, Loft-, Garten- und Terrassenwohnungen, und kombiniert Smart-Home-Technologie, großzügige Grünflächen und eine zentrale Lage.

10 Besondere Vorteile von The Almond Garden Acıbadem

  • Gelegen in Acıbadem, einem der etabliertesten Stadtteile von Üsküdar.

  • Zwei 10-stöckige Wohngebäude mit insgesamt nur 148 Wohnungen.

  • Große Auswahl an Wohnungstypen von 1+1 bis 4+1, einschließlich Maisonette- und Terrassenwohnungen.

  • Gartenwohnungen und Loft-Apartments – eine seltene Wohnform in dieser Lage.

  • Hallenbad, Fitnessstudio und Sauna für die Bewohner.

  • Cafés, Restaurants und Grillbereiche innerhalb der Anlage.

  • Landschaftsgärten mit Spazier- und Joggingwegen.

  • Integrierte Smart-Home-Systeme in allen Wohnungen.

  • Nachhaltige Bauweise nach modernen Green-Building-Prinzipien.

  • Hohes Wertsteigerungs- und Investitionspotenzial dank zentraler Lage und begrenztem Wohnungsangebot.

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Uskudar, Türkei
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