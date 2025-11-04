Wohnung in einem Neubau Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri ist ein luxuriöses Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Koşuyolu im Bezirk Üsküdar auf der asiatischen Seite Istanbuls. Mit Blick auf den Validebağ-Wald verbindet das Projekt auf harmonische Weise Natur, moderne Architektur und urbanes Leben.
Koşuyolu Koru Evleri bietet großzügige Wohnungen mit eleganten Innenräumen und Smart-Home-Systemen und schafft eine exklusive Wohnadresse, die Komfort, Ästhetik und ein ruhiges Leben in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum vereint.
10 Vorteile von Koşuyolu Koru Evleri:
Exklusive und prestigeträchtige Lage in Üsküdar
Naturnahe Umgebung direkt am Validebağ-Wald
Hervorragende Anbindung an Brücken und Verkehrsnetze
Moderne Architektur im Einklang mit der Natur
Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt und den Wald
Smart-Home-Systeme für mehr Sicherheit und Wohnkomfort
Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Swimmingpool, Sauna und Fitnesscenter
Großzügige Grünflächen und Spazierwege
Ruhige und familienfreundliche Wohnatmosphäre
Hoher Investitionswert mit starkem Potenzial für langfristige Wertsteigerung