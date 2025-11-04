Wohnung in einem Neubau Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri ist ein luxuriöses Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Koşuyolu im Bezirk Üsküdar auf der asiatischen Seite Istanbuls. Mit Blick auf den Validebağ-Wald verbindet das Projekt auf harmonische Weise Natur, moderne Architektur und urbanes Leben.

Koşuyolu Koru Evleri bietet großzügige Wohnungen mit eleganten Innenräumen und Smart-Home-Systemen und schafft eine exklusive Wohnadresse, die Komfort, Ästhetik und ein ruhiges Leben in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum vereint.

10 Vorteile von Koşuyolu Koru Evleri: