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Wohnung in einem Neubau Koşuyolu Koru Evleri

Uskudar, Türkei
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ID: 38178
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Uskudar

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Koşuyolu Koru Evleri ist ein luxuriöses Wohnprojekt im renommierten Stadtteil Koşuyolu im Bezirk Üsküdar auf der asiatischen Seite Istanbuls. Mit Blick auf den Validebağ-Wald verbindet das Projekt auf harmonische Weise Natur, moderne Architektur und urbanes Leben.

Koşuyolu Koru Evleri bietet großzügige Wohnungen mit eleganten Innenräumen und Smart-Home-Systemen und schafft eine exklusive Wohnadresse, die Komfort, Ästhetik und ein ruhiges Leben in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum vereint.

10 Vorteile von Koşuyolu Koru Evleri:

  • Exklusive und prestigeträchtige Lage in Üsküdar

  • Naturnahe Umgebung direkt am Validebağ-Wald

  • Hervorragende Anbindung an Brücken und Verkehrsnetze

  • Moderne Architektur im Einklang mit der Natur

  • Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt und den Wald

  • Smart-Home-Systeme für mehr Sicherheit und Wohnkomfort

  • Umfangreiche Freizeiteinrichtungen mit Swimmingpool, Sauna und Fitnesscenter

  • Großzügige Grünflächen und Spazierwege

  • Ruhige und familienfreundliche Wohnatmosphäre

  • Hoher Investitionswert mit starkem Potenzial für langfristige Wertsteigerung

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Uskudar, Türkei
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