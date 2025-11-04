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Wohnung in einem Neubau Angel City

Atasehir, Türkei
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ID: 38175
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Atasehir

Objekteigenschaften

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Angel City ist ein modernes Wohnprojekt in Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls, in unmittelbarer Nähe des Istanbul International Financial Center. Das Projekt bietet zeitgemäßes Design, hohen Wohnkomfort und eine attraktive Lage.

Angel City verfügt über funktionale Wohnungen mit hochwertiger Innenausstattung, umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen, begrünten Erholungsflächen sowie hervorragendem Potenzial für Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung in einer der gefragtesten Lagen Istanbuls.

10 besondere Vorteile von Angel City

  • Erstklassige Lage in Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls

  • Nähe zum Istanbul International Financial Center

  • Moderne Architektur

  • Funktionale Wohnungsgrundrisse

  • Hochwertige Innenausstattung

  • Swimmingpool, Fitnesscenter und Sauna

  • Landschaftlich gestaltete Grün- und Erholungsflächen

  • 24/7-Sicherheitsdienst und kontrollierter Zugang

  • Sichere Tiefgarage

  • Hohes Potenzial für Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung der Immobilie

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Atasehir, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

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