Wohnung in einem Neubau Angel City

Angel City ist ein modernes Wohnprojekt in Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls, in unmittelbarer Nähe des Istanbul International Financial Center. Das Projekt bietet zeitgemäßes Design, hohen Wohnkomfort und eine attraktive Lage.

Angel City verfügt über funktionale Wohnungen mit hochwertiger Innenausstattung, umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen, begrünten Erholungsflächen sowie hervorragendem Potenzial für Mieteinnahmen und langfristige Wertsteigerung in einer der gefragtesten Lagen Istanbuls.

10 besondere Vorteile von Angel City