Wohnung in einem Neubau Anka Ataşehir

Anka Ataşehir ist ein modernes Mixed-Use-Projekt im Istanbuler Stadtteil Ataşehir, das Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandelsgeschäfte in einem 13-stöckigen Gebäude in einem der wichtigsten Finanzviertel der Stadt vereint.

Anka Ataşehir bietet eine große Auswahl an Wohnungen, Büroeinheiten und Geschäften mit hervorragender Verkehrsanbindung, modernen Baustandards und hohem Investitionspotenzial in unmittelbarer Nähe zum Istanbul Financial Center.

Die 10 wichtigsten Vorteile von Anka Ataşehir