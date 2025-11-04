Wohnung in einem Neubau Anka Ataşehir

Anka Ataşehir ist ein modernes Mixed-Use-Projekt im Istanbuler Stadtteil Ataşehir, das Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandelsgeschäfte in einem 13-stöckigen Gebäude in einem der wichtigsten Finanzviertel der Stadt vereint.
Anka Ataşehir bietet eine große Auswahl an Wohnungen, Büroeinheiten und Geschäften mit hervorragender Verkehrsanbindung, modernen Baustandards und hohem Investitionspotenzial in unmittelbarer Nähe zum Istanbul Financial Center.
Die 10 wichtigsten Vorteile von Anka Ataşehir
Erstklassige Lage in Ataşehir auf der asiatischen Seite Istanbuls.
Mixed-Use-Konzept mit Wohnungen, Büros und Einzelhandelsflächen in einem Projekt.
Ein 13-stöckiges Gebäude auf einem 4.446 m² großen Grundstück.
Insgesamt 195 Einheiten, darunter Wohnungen, Büros und Geschäfte.
Große Auswahl an Wohnungsgrundrissen von 1+1 bis 4,5+1, einschließlich Duplexwohnungen.
Wohnungsgrößen von ca. 58 m² bis 358 m².
U-Bahn-Station in 8–10 Gehminuten erreichbar.
Fußbodenheizung sowie moderne Schall- und Wärmedämmung.
24/7-Sicherheitsdienst, private Parkplätze und begrünte Außenanlagen.
Hohes Vermietungs- und Wertsteigerungspotenzial dank der Nähe zum Istanbul Financial Center.