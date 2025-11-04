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Wohnung in einem Neubau Bizim Evler 12

no:6, Türkei
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ID: 37916
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Adresse
    no:6

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    12

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verleihung der Staatsbürgerschaft

Über den Komplex

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Bizim Evler 12 Ein modernes Wohnprojekt in Europa Istanbul bietet einen ausgewogenen Lebensstil zwischen Natur und Stadtleben, mit weitläufigen Grünflächen und umfassenden Annehmlichkeiten ideal für Familien, die Komfort und Stabilität suchen.

Bizim Evler 12: Das Projekt verfügt über geräumige Apartments mit zeitgenössischen Designs und natürlicher Beleuchtung, strategisch in der Nähe von wichtigen Straßen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Gesundheitszentren und Einkaufsmöglichkeiten, Verbesserung der Lebensqualität und Investitionswert.

Projekteigenschaften:

  • Hauptort: Einfacher Zugang zu Autobahnen und Transport
  • Grüne Landschaften: Friedliche und gesunde Umgebung
  • Familienorientiertes Design: Sichere und funktionale Wohnräume
  • Moderne Architektur: Stilvolle und effiziente Layouts
  • Premium-Konstruktion: Hochwertige Materialien verwendet
  • Ausstattung: Schwimmbäder, Fitnessstudios und Sportbereiche
  • Verkehrsanbindung: Nahe der U-Bahn und Busse
  • Geräumige Layouts: Große Zimmer mit natürlichem Licht
  • Wesentliche in der Nähe: Schulen, Krankenhäuser, Malls
  • Investitionswert: Starke langfristige Wertschätzung

Warum Investieren in dieses Projekt

Bizim Evler 12 bietet eine sichere familienorientierte Investition mit starkem Wachstumspotenzial in Europa Istanbul.
Dieses Projekt eignet sich für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.
Dieses Projekt eignet sich auch für den Erwerb von Immobilien in der Türkei.

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