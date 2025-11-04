Wohnung in einem Neubau Bizim Evler 12

Bizim Evler 12 Ein modernes Wohnprojekt in Europa Istanbul bietet einen ausgewogenen Lebensstil zwischen Natur und Stadtleben, mit weitläufigen Grünflächen und umfassenden Annehmlichkeiten ideal für Familien, die Komfort und Stabilität suchen.
Bizim Evler 12: Das Projekt verfügt über geräumige Apartments mit zeitgenössischen Designs und natürlicher Beleuchtung, strategisch in der Nähe von wichtigen Straßen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Gesundheitszentren und Einkaufsmöglichkeiten, Verbesserung der Lebensqualität und Investitionswert.
Projekteigenschaften:
Warum Investieren in dieses Projekt
Bizim Evler 12 bietet eine sichere familienorientierte Investition mit starkem Wachstumspotenzial in Europa Istanbul.
Dieses Projekt eignet sich für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen.
Dieses Projekt eignet sich auch für den Erwerb von Immobilien in der Türkei.