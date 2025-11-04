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Wohnkomplex Apartments in the prestigious Rams Park House residential complex.

Sariyer, Türkei
von
$350,000
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1294
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 09.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sariyer
  • Metro
    Seyrantepe (~ 400 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Apartments im renommierten Wohnkomplex Rams Park House

Besitzen Sie eine Wohnung in einem modernen Wohnkomplex auf der nördlichen Seite von Istanbul – im Maslak Bezirk von Sarıyer.

Das Sky Concept von RAMS Park House Maslak erhöht das Leben auf eine neue Ebene. Der Sky Pool bietet eine Erfahrung jenseits des Alltags, sodass Sie unter den Wolken schweben und die Majestät der Istanbuler Skyline bewundern können.

Die Sky Lounge erhöht Komfort und Eleganz auf ein neues Niveau und schafft Gelegenheiten, besondere Erinnerungen mit Lieben in lebendigen öffentlichen Räumen im Herzen der Stadt zu schaffen. Das RAMS Park House Maslak bietet mit seinem Sky Concept eine einzigartige Perspektive auf das Leben an der Spitze der Stadt.

Wohnungen zum Verkauf

  • 1+1 Ferienwohnungen (53 m2 bis 70 m2) ab USD 353,000
  • 2+1 Ferienwohnungen (93 m2 bis 142 m2) ab USD 610.000
  • 3+1 Ferienwohnungen (164 m2 bis 181 m2) von USD 1.133.000
  • 4+1 Ferienwohnungen (221 m2) ab USD 1.530.000

Zahlungsplan:

  • Anzahlung 30%
  • Zinsfreie Raten bis 30 Monate!

Ein Rabatt von -% ist mit voller Zahlung möglich.

Fertigstellung: Q4 2027

Entwickelte Infrastruktur des Komplexes

Der Komplex ist auf einem 34.000 m2 Grundstück gebaut und umfasst:

  • 10 Blöcke von 24 Etagen
  • 2.000 Wohnungen
  • 65% des Territoriums werden für Landschaftsbau und Landschaftsbau vergeben

Die meisten Apartments bieten einen malerischen Blick auf den Wald – genießen Sie die Schönheit der Natur, ohne nach Hause zu gehen.

Die Gründe umfassen:

  • 4 Außen- und 2 Innenpools
  • Infinity Pool auf der obersten Etage mit Panoramablick
  • Modernes Fitnesscenter
  • Yoga und Zen Studios
  • Boxclub
  • Kunststudio
  • Arbeitsbereiche
  • Wander- und Wanderwege
  • Erholungsgebiete
  • Türkisches Bad, Sauna, Spa und Dampfbad
  • Kinderspielplätze
  • stilvolle Lobby und Rezeption
  • Passagier- und Frachtaufzüge
  • 24-Stunden-Sicherheit und Videoüberwachung

Vorteile der Wohnung

Jede Wohnung ist mit Liebe zum Detail und Funktionen entworfen:

  • Schranken
  • Badezimmer
  • Balkon mit Wald oder Stadtblick
  • Smart Home System
  • Video intercom
  • Stahl Eingangstür
  • Duschkabine
  • Hochwertige Keramikfliesen
  • Dekorative Hängedecken
  • Moderne Systeme Beleuchtung

Komfortable Lage

Der Wohnkomplex RAMS Park House Maslak befindet sich im Herzen des Geschäfts-, Kultur- und Unterhaltungsviertels von Istanbul. Das Hotel liegt zwischen dem Istinye Park und dem Viertel Wadi Istanbul und genießt eine erstklassige Lage in der Region, nur 5 Minuten von der ITU und 8 Minuten vom RAMS Park Stadium entfernt.

Mit bequemem Zugang zur TEM Highway und Büyükdere Street, U-Bahn- und Shuttle-Bushaltestellen zu Fuß erreichbar, und vier separate Eingänge und Ausfahrten, RAMS Park House Maslak bietet direkten Zugang zu allen wichtigen Transport Arterien der Stadt.

Der Komplex ist nur wenige Gehminuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

  • 250 m - Metro Station
  • 350 m - Maslak Business Center
  • 2.3 km - Vadi Istanbul Shopping Center
  • 4 km - Fatih Sultan Mehmet Brücke
  • 5.6 km - İstinye Park Shopping Center und TEM Highway
  • 6 km - 15. Juli Martyrs' Brücke
  • 27 km - Istanbul Internationaler Flughafen
  • 37 km - Flughafen Sabiha Gökçen

Warum eine Wohnung in Rams Park House kaufen?

  1. Geeignet für türkische Residenz und Staatsbürgerschaft
  2. Investitionsattraktivität: Das prestigeträchtige Sariyer-Viertel und die Nähe zum Maslak-Geschäftszentrum garantieren ein Wachstum der Immobilienwerte
  3. Hohe Mietanforderung: Der Komplex ist sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende geeignet
  4. Lebensqualität: Eine Kombination aus Natur, entwickelter Infrastruktur und Sicherheit
  5. Moderne Technologie: Ein intelligentes Heimsystem und Video-Intercom verbessern Komfort und Sicherheit
  6. Vielfalt der Freizeitaktivitäten: Von Sport bis zu kreativen Workshops – alles ist im Komplex.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, eine Wohnung in Rams Park House zu besitzen!

Kontaktieren Sie uns:

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  • Erfahren Sie mehr über Kaufbedingungen und Finanzierungsoptionen.

Warum Sariyer, Maslak wählen?

  • Nähe zur Natur: Der Komplex ist von Wald umgeben – saubere Luft und malerische Ausblicke jeden Tag;
  • Komfortable Lage: einfacher Zugang zum Stadtzentrum über große Autobahnen;
  • Prestigious Nachbarschaft: Sariyer ist einer der renommiertesten Bezirke Istanbuls;
  • Potenzial für die Wertschätzung der Immobilie: Das Gebiet entwickelt sich aktiv.

Standort auf der Karte

Sariyer, Türkei
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