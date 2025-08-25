  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sisli
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul

Sisli, Türkei
von
$2,00M
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27825
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Marmararegion
  • Stadt
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in einem umfassenden Wohnbauprojekt in Şişli, Istanbul

Dieses umfassende Projekt befindet sich in Şişli, einem der am weitesten entwickelten Stadtteile auf der europäischen Seite von Istanbul. Das Gebiet ist eines der Top-Gebiete in Bezug auf den Grundstückswert in Istanbul. Es ist den ganzen Tag über stark frequentiert und liegt in der Nähe aller täglichen und sozialen Einrichtungen wie U-Bahn, Metrobus, Parks, öffentliche Verkehrsmittel, Märkte, Gesundheitszentren, Banken, Wanderwege, Cafés, Restaurants, Theater, Kinos und Bars.

Die Wohnungen zum Verkauf in Şişli, Istanbul, sind 200 Meter von der Metrobus-Haltestelle, 100 Meter von der Bushaltestelle, 150 Meter vom Mecidiyeköy-Platz und der U-Bahn, 2,9 km von Nişantaşı, 4,4 km von Etiler, 1 km vom Zorlu Center, 6,5 km von Vadi Istanbul, 6,7 km vom Busbahnhof Alibeyköy, 3,2 km von Maslak, 8,5 km vom Sultanahmet-Platz, 1,2 km vom Einkaufszentrum Cevahir, 4,4 km vom Taksim-Platz und 38,4 km vom Flughafen Istanbul entfernt.

Das umfassende Projekt mit horizontaler Architektur erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von 6.000 m². Das Projekt besteht aus 4 Blöcken und insgesamt 127 Wohnungen. Die Blöcke des Projekts sind 4 Stockwerke hoch und weisen eine horizontale Architektur auf. Das Projekt umfasst Annehmlichkeiten wie eine Sauna, ein Spa, ein türkisches Bad, einen Zierteich, ein Hallenbad, ein Kinderbecken, einen Fitnessraum, eine Tiefgarage, Spazierwege, Cafés und Einkaufszentren, Reinigungs- und Empfangsdienste, einen Kinderspielplatz, einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Sicherheitskameras.

Das Projekt bietet verschiedene Wohnungstypen an, darunter 1-Zimmer-, 2-Zimmer-, 3-Zimmer-, 2-Zimmer-Maisonette- und 3-Zimmer-Maisonette-Einheiten an. Die Wohnungen, die für ihre Qualität, ihre eleganten und geräumigen Wohnbereiche bekannt sind, sind mit Stahleingangstüren, Laminat- und Keramikböden, Küchenschränken aus Massivholz, eingebauten Küchengeräten, Duschkabinen, doppelt verglasten PVC-Fenstern und Balkontüren, Intelligentem Heim Systemen und einer zentralen Satellitenanlage ausgestattet.


IST-01600

Standort auf der Karte

Sisli, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Avrupa Konutları Yenimahalle
Bagcilar, Türkei
Preis auf Anfrage
Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick im Zentrum von Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$141,267
Residenz Loft in Istanbul
Bahcelievler, Türkei
von
$277,000
Wohngebäude Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Türkei
von
$232,052
Wohnanlage Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Türkei
von
$258,657
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnbauprojekt Wohnungen mit Annehmlichkeiten in Şişli, Istanbul
Sisli, Türkei
von
$2,00M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment in the Nordic Life complex for a residence permit.
Tosmur, Türkei
von
$214,115
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern (2 + 1) 110 m2, im Nordic Life-Komplex.Layout:Wohnküche2 Schlafzimmer2 BadezimmerBalkonNordic Life Residence ist ein Komplex von komfortablen Apartments mit einer eigene…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Wohnanlage Elite complex of turnkey apartments and villas with a private beach and high-class service, Bodrum, Türkiye
Bodrum, Türkei
von
$1,84M
Ein exklusives Projekt, das man sowohl Ruhe als auch Unterhaltung genießen kann. Während die grüne Umgebung einen Blick auf die Natur bietet, verbindet die innovative Architektur moderne Textur mit regionaler Authentizität. Das Projekt ist so konzipiert, dass Sie sich mit seinem privaten Str…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Türkei
von
$203,942
Wir bieten minimalistische Apartments mit verschiedenen Layouts.Die Residenz verfügt über ein Musikstudio, Party- und Konferenzräume, einen Swimmingpool, eine Sauna, einen Billardraum, ein Fitnesscenter, ein Kino.Abschluss - Ende 2022.Vorteile Hohes Mietpotenzial.Lage und Infrastruktur in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen