Ferienwohnungen am Meer in Phuket • 200 m bis Surin Beach • Vorverkauf

Premium Wohnkomplex Biancana Surin Beach ist ein seltenes Format am Meer in einer der knappsten Orte in Phuket.

Geeignet für Investitionen, Miete und persönliche Residenz.

📍 Phuket, Surin Beach - 200 Meter zum Meer

Vorzügliches Gebiet, wo es fast keine neuen Projekte gibt.

🔑 Warum Investoren diese Seite wählen

✔ Gehen Sie zu einem der besten Strände in Phuket

✔ Nur 350 Einheiten – begrenzte Versorgung

✔ Große Fläche 12,312 m2

✔ 4 Gebäude von 5 Etagen - ohne dichte Konstruktion

✔ Vorverkauf → Mindestpreise und maximales Wachstum

🏗 Bau - 2 Jahre

📅 Lieferung - 3. Quartal 2028

📈 Erträge und Kapitalwachstum

• Mietertrag - von 8% pro Jahr (net)

• Kostenwachstum – von +30% bis zum Abschluss

Lage mit stabiler Nachfrage und Landknappheit

🏡 Schlüsselfertiges Produkt

• Reparatur von Designs

• Möbel und Maschinen inbegriffen

• Format: gekauft → geliefert / eingetroffen

• Keine zusätzlichen Investitionen

🌿 Infrastruktur auf Resortebene

• Onsen, Saunen, Dampfzonen

• Fitnessclub und Coworking

• Café- und Loungeräume

Haustierfreundlich: haustierfreundlich + haustierfreundlich

📐 Planung

1 Schlafzimmer - ab 31 m2

2 Schlafzimmer - bis zu 104 m2

• 3 Schlafzimmer Penthouse - 131 m2

🔒 Vorverkauf | Geschlossene Bedingungen

⚠️ Offizieller Verkaufsstart - 20. Februar

Jetzt gibt es eine Sammlung von Rüstung für die Priorität Auswahl der besten Lose.

💰 Geschätzte Preise - ab ~ $158.000

💳 Reservierung: 100.000 THB (~ 3.000)

✔ Wenn die richtige Option nicht gewählt wird, wird die Reservierung vollständig zurückgegeben.

📌 Biancana Surin Beach

Eine seltene Anlage am Meer, die Investoren vor Beginn der Verkäufe wählen.

📲 Jetzt schreiben:

• Erhalten Sie die Early Access List

• Wählen Sie zuerst die besten Pläne

• Mindestvorverkaufsbedingungen