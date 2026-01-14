Ferienwohnungen am Meer in Phuket • 200 m bis Surin Beach • Vorverkauf
Premium Wohnkomplex Biancana Surin Beach ist ein seltenes Format am Meer in einer der knappsten Orte in Phuket.
Geeignet für Investitionen, Miete und persönliche Residenz.
📍 Phuket, Surin Beach - 200 Meter zum Meer
Vorzügliches Gebiet, wo es fast keine neuen Projekte gibt.
🔑 Warum Investoren diese Seite wählen
✔ Gehen Sie zu einem der besten Strände in Phuket
✔ Nur 350 Einheiten – begrenzte Versorgung
✔ Große Fläche 12,312 m2
✔ 4 Gebäude von 5 Etagen - ohne dichte Konstruktion
✔ Vorverkauf → Mindestpreise und maximales Wachstum
🏗 Bau - 2 Jahre
📅 Lieferung - 3. Quartal 2028
📈 Erträge und Kapitalwachstum
• Mietertrag - von 8% pro Jahr (net)
• Kostenwachstum – von +30% bis zum Abschluss
Lage mit stabiler Nachfrage und Landknappheit
🏡 Schlüsselfertiges Produkt
• Reparatur von Designs
• Möbel und Maschinen inbegriffen
• Format: gekauft → geliefert / eingetroffen
• Keine zusätzlichen Investitionen
🌿 Infrastruktur auf Resortebene
• Onsen, Saunen, Dampfzonen
• Fitnessclub und Coworking
• Café- und Loungeräume
Haustierfreundlich: haustierfreundlich + haustierfreundlich
📐 Planung
1 Schlafzimmer - ab 31 m2
2 Schlafzimmer - bis zu 104 m2
• 3 Schlafzimmer Penthouse - 131 m2
🔒 Vorverkauf | Geschlossene Bedingungen
⚠️ Offizieller Verkaufsstart - 20. Februar
Jetzt gibt es eine Sammlung von Rüstung für die Priorität Auswahl der besten Lose.
💰 Geschätzte Preise - ab ~ $158.000
💳 Reservierung: 100.000 THB (~ 3.000)
✔ Wenn die richtige Option nicht gewählt wird, wird die Reservierung vollständig zurückgegeben.
📌 Biancana Surin Beach
Eine seltene Anlage am Meer, die Investoren vor Beginn der Verkäufe wählen.
📲 Jetzt schreiben:
• Erhalten Sie die Early Access List
• Wählen Sie zuerst die besten Pläne
• Mindestvorverkaufsbedingungen