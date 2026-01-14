  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wohnkomplex Biancana Surin

Wohnkomplex Biancana Surin

Provinz Phuket, Thailand
von
$158,000
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33233
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Thailand
  • Region / Bundesland
    Provinz Phuket

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Ferienwohnungen am Meer in Phuket • 200 m bis Surin Beach • Vorverkauf

Premium Wohnkomplex Biancana Surin Beach ist ein seltenes Format am Meer in einer der knappsten Orte in Phuket.
Geeignet für Investitionen, Miete und persönliche Residenz.

📍 Phuket, Surin Beach - 200 Meter zum Meer
Vorzügliches Gebiet, wo es fast keine neuen Projekte gibt.

🔑 Warum Investoren diese Seite wählen

✔ Gehen Sie zu einem der besten Strände in Phuket
✔ Nur 350 Einheiten – begrenzte Versorgung
✔ Große Fläche 12,312 m2
✔ 4 Gebäude von 5 Etagen - ohne dichte Konstruktion
✔ Vorverkauf → Mindestpreise und maximales Wachstum

🏗 Bau - 2 Jahre
📅 Lieferung - 3. Quartal 2028

📈 Erträge und Kapitalwachstum

• Mietertrag - von 8% pro Jahr (net)
• Kostenwachstum – von +30% bis zum Abschluss
Lage mit stabiler Nachfrage und Landknappheit

🏡 Schlüsselfertiges Produkt

• Reparatur von Designs
• Möbel und Maschinen inbegriffen
• Format: gekauft → geliefert / eingetroffen
• Keine zusätzlichen Investitionen

🌿 Infrastruktur auf Resortebene

• Onsen, Saunen, Dampfzonen
• Fitnessclub und Coworking
• Café- und Loungeräume
Haustierfreundlich: haustierfreundlich + haustierfreundlich

📐 Planung

1 Schlafzimmer - ab 31 m2
2 Schlafzimmer - bis zu 104 m2
• 3 Schlafzimmer Penthouse - 131 m2

🔒 Vorverkauf | Geschlossene Bedingungen

⚠️ Offizieller Verkaufsstart - 20. Februar
Jetzt gibt es eine Sammlung von Rüstung für die Priorität Auswahl der besten Lose.

💰 Geschätzte Preise - ab ~ $158.000
💳 Reservierung: 100.000 THB (~ 3.000)
✔ Wenn die richtige Option nicht gewählt wird, wird die Reservierung vollständig zurückgegeben.

📌 Biancana Surin Beach

Eine seltene Anlage am Meer, die Investoren vor Beginn der Verkäufe wählen.

📲 Jetzt schreiben:
• Erhalten Sie die Early Access List
• Wählen Sie zuerst die besten Pläne
• Mindestvorverkaufsbedingungen

Standort auf der Karte

Provinz Phuket, Thailand

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Thailand
von
$1,70M
Wohnanlage Babylon Sky Garden II
Rawai, Thailand
von
$134,887
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach and an international school, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$354,317
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Thailand
von
$178,084
Wohnanlage Origin Place Centre Phuket
Wichit, Thailand
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Biancana Surin
Provinz Phuket, Thailand
von
$158,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Alle anzeigen Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Comfortable residence with swimming pools, gardens and waterfalls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Provinz Phuket, Thailand
von
$195,205
Panora Phuket liegt nur wenige Gehminuten von wunderschönen Stränden von Surin und Bangtao entfernt. Die Marke Panora selbst ist zu einem Symbol des erfolgreichen und prächtigen Lebens am Meer auf der Insel Phuket geworden.Das Hauptkonzept von The Panora Phuket ist das komfortable Leben im E…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage The City Phuket
Wohnanlage The City Phuket
Wichit, Thailand
von
$105,179
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 7
Fläche 39–90 m²
20 Immobilienobjekte 20
Bezugsfertig, das Haus wurde gerade fertiggestellt. Vollständig möbliert. Phuket Stadtzentrum.Kredit (Hypothek) zu 6 % für 15 Jahre. Die Wohnung kann bereits vermietet werden, Einnahmen erzielen und den Kredit abzahlen. Ein sehr seltenes Angebot auf der Insel Phuket!Über den Komplex:Der im z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
39.0 – 88.0
119,130 – 262,457
Wohnung 2 zimmer
65.0 – 90.0
194,671 – 278,496
Wohnung 3 zimmer
79.0
239,035 – 273,564
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Alle anzeigen Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Wohnanlage Laguna Beachside Phuket
Choeng Thale, Thailand
von
$801,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 59–131 m²
15 Immobilienobjekte 15
Kostenlose Tickets nach Phuket und zurück!*Für wen es ist: Das Laguna Beachside Phuket-Projekt ist perfekt für alle, die eine luxuriöse Unterkunft in Phuket mit Meerblick und in Strandnähe suchen. Diese Residenz ist eine ausgezeichnete Wahl sowohl für den Eigenbedarf als auch für Anlagezweck…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
59.0 – 60.0
273,722 – 330,058
Wohnung 2 zimmer
99.0
541,079 – 668,392
Wohnung 3 zimmer
131.0
623,833 – 1,02M
Immobilienagentur
Tumanov Group
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Thailand
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
14.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
19.05.2021
Thailand erhebt ab nächstem Jahr eine Tourismusabgabe von Ausländern
Alle Veröffentlichungen anzeigen