Wohnquartier Ocean 360º

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
The ground floor is an open-plan design with large from floor to ceiling windows. which allows the natural flow of light to enter the property from its southeast-facing view.
The villas have been designed with the climate in mind. with large outside terraced living space on the ground floor. large balconies attached to each of the 3 bedrooms on the first Floor. and a 63n, rooftop terrace which takes full advantage of the stunning panoramic views.
In the basement strategically placed windows allow for abundant light and during construction, the buyer can alter the room sizes according to their needs The current basement plans are for 2 bedrooms and one larger cinema room. but one of the bedrooms could be replaced with a larger cinema/playroom. With the swimming pool, it seamlessly connects to the villa allowing the blue reflection to shimmer through this property.
A modern-style glass lift stands out. The interior is a lesson of perfection that make the villas of Ocean 360 One of the best properties in the area of Marbella. This is a remarkable building, the owners of which can justifiably content themselves with knowing that they have secured one of the very best luxury design villas in the area of Marbella.
Standort auf der Karte
Benahavis, Spanien
Ausbildung
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen