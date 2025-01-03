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Wohnquartier Villa Esmeralda

Bel Air, Spanien
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ID: 39473
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1325761059
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Dorf
    Bel Air
  • Adresse
    Calle Dalia

Über den Komplex

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This villa is a unique opportunity, ready to move into and perfectly located in El Paraíso Alto, Estepona. Designed as a contemporary masterpiece, it combines elegance with functionality and offers top-quality finishes in every detail. Spread over 4 floors of carefully designed living spaces on a 1,283 m² plot. The spacious open-plan living areas are seamlessly connected by floor-to-ceiling glass panels, while the state-of-the-art kitchen with high-end appliances and elegant design makes everyday life extraordinary. With six spacious en-suite bedrooms and a total of nine bathrooms, it offers plenty of space, privacy and comfort for large families or those who enjoy entertaining guests. Outside, you are greeted by a landscaped garden and spacious terraces ideal for relaxing or entertaining guests. The star feature is the infinity pool with waterfall. Outside you will also find a fully equipped outdoor kitchen for enjoying dinners under the stars. There is ample terrace and balcony space to enjoy the panoramic views. A private garage is included, as well as generous parking. The grounds combine modern landscaping with Mediterranean style, ensuring a peaceful environment.

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