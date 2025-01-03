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Wohnquartier Libella

Resinera Voladilla, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1261704782
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Estepona
  • Dorf
    Resinera Voladilla

Über den Komplex

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This new development is our most exclusive development in the Estepona area located just above the Selwo Park. A new project of beautiful apartments and penthouses in Estepona. All of the 26 units that are for sale during this first phase have incredible sea views. You have the options from 2 bedroom duplex apartments to spectacular 3 bed penthouses. All the properties come with underfloor heating and will be equipped and finished with the latest high-end materials. The communal areas of this new residential project include a social club, stunning swimming pool, spa and a restaurant. Being in the Estepona area means you are close to spectacular beaches, all local amenities including schools, health care, shops, bars/restaurants, banking, and water sports. Spacious homes enjoy outstanding sea views combined with resort style living. Amenities include a gastrothéque, climatized pool, saunas and multi-purpose rooms. This promotion is located in a privileged location, surrounded by green areas. The plot has easy access to the A7 road which easily connects to the ports of Sotogrande and Puerto Banus in Marbella.

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Resinera Voladilla, Spanien

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