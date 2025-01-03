Wohnquartier Nara Marbella

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
This boutique development in Marbella is located in the tranquil residential area of Valdeolletas, just five minutes from Marbella town center and La Cañada shopping center. One villa is already completed and ready to move into, while the remaining homes are currently under construction, offering a fantastic opportunity to acquire a modern property in a prime location on the Costa del Sol.
Each villa is built with high-quality Porcelanosa materials and features a modern design spread over three floors plus a solarium. The homes include private gardens with swimming pools and waterfalls, perfect for enjoying the Mediterranean climate year-round.
The main floor offers a bright living and dining area with an open-plan kitchen, a guest toilet, and a lift connecting all levels. The first floor includes three spacious bedrooms, with the master bedroom featuring a dressing room and en-suite bathroom.
The lower level provides a versatile multi-purpose room, an additional bedroom with a bathroom, and access to a private two-car garage. The rooftop solarium includes a restroom, pre-installation for an outdoor kitchen, and panoramic sea and mountain views.
Additional features include large windows, underfloor heating, air conditioning, home automation, and spacious terraces designed to maximize natural light.
Standort auf der Karte
Marbella, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen