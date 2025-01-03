Wohnquartier Belair 40

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Discover a charming Andalusian-style villa, located in a promising area within the New Golden Mile. This villa offers a unique indoor and outdoor living experience, perfect for enjoying the Mediterranean lifestyle that Marbella has to offer.
Surrounded by tranquil vegetation, this contemporary home provides families with spacious and bright open areas, ideal for togetherness and entertainment. The ground floor features three bedrooms, each with its own bathroom, ensuring privacy and comfort for all family members. The open-plan kitchen connects seamlessly to a cozy living-dining room, surrounded by large windows that allow natural light to flood every corner of the home.
The basement is a true retreat, with a patio that brings natural light into two multipurpose rooms and a bedroom with an en-suite bathroom, perfect for guests or as a home office. This layout makes the basement a versatile and functional space, adaptable to each family’s needs.
The villa also includes two parking spaces, ensuring convenience and easy access. Situated in a safe and tranquil residential community, this property is the ideal family home in an up-and-coming area, where unforgettable outdoor moments can be enjoyed in a welcoming and idyllic environment.
Standort auf der Karte
Bel Air, Spanien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen