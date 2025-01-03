  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Fuengirola
  4. Wohnquartier Korall Residences

Wohnquartier Korall Residences

Fuengirola, Spanien
von
$955,626
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39375
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 567277388
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Fuengirola
  • Adresse
    Calle Sierra de Cazorla

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
New gated residential complex composed of 28 exclusive single-family homes called SKY VILLAS. This project is a corner of exclusivity in the incomparable Costa del Sol, located in the lower and most demanded area of the exclusive urbanization El Higuerón. Only 400 meters from the beach. Single-family homes of staggered construction on 4 levels. Each home has been carefully designed to maximize privacy and panoramic views, setting a standard in the fusion between nature and elegance. Every element of the complex reflects the commitment to offer residents a life of well-being. More than a project, it is a home where your dreams of exceptional living come true. Spacious and cozy 3 Bedroom homes with private gardens. Option of private swimming pool. Air conditioning by aerothermal, controlled from your mobile application. Underfloor heating in bathrooms. 2 parking spaces and storage room. Gated complex with large gardens and swimming pools. Fully equipped gymnasium. Co-working room. Located in a modern environment with more than 100.000m2 of green areas, with gardens and parks, healthy paths, bike lanes and an unparalleled quality of life. Having everything within walking distance is possible. 4 minutes (Suburban Train Station, Beaches, Benalmadena). 10 minutes (Fuengirola, Golf Course, Fuengirola Marina, BioParc, International Schools). 15 minutes (Mijas Pueblo, Miramar Shopping Center, Arroyo de la Miel, Puerto Marina, Hospitals). 20 minutes Malaga Airport.

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Torre Biznaga
Fuengirola, Spanien
von
$614,331
Wohnviertel Villa Stern
San Roque, Spanien
von
$6,71M
Wohnviertel Vangard
Fuengirola, Spanien
von
$610,634
Wohnviertel Amaris Villas
Estepona, Spanien
von
$1,84M
Wohnviertel Villa Shanti - STUPA
Mijas, Spanien
von
$2,20M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Korall Residences
Fuengirola, Spanien
von
$955,626
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa Satori
Wohnviertel Villa Satori
Wohnviertel Villa Satori
Wohnviertel Villa Satori
Wohnviertel Villa Satori
Alle anzeigen Wohnviertel Villa Satori
Wohnviertel Villa Satori
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,94M
Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
Benalmadena, Spanien
von
$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$563,906
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen