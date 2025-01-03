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Wohnquartier Villa Liria

San Pedro Alcantara, Spanien
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ID: 39316
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 512252435
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle 5

Über den Komplex

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Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor space distributed over 5 bedrooms, 5 bathrooms and a toilet. Ideal for those seeking exclusivity, privacy and a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of Marbella.

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