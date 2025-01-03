Wohnquartier Ayana Estepona

Neues Projekt von 140 exklusiven Apartments und Penthäusern, die alle in üppigen tropischen Gärten in einer Gated Community sitzen. Das Projekt umfasst auch ein eigenes Clubhaus und Spa, mit den Dienstleistungen eines Concierge für die Bewohner zur Verfügung. Das Projekt bietet eine Sammlung von Immobilien, darunter zwei, drei und vier Schlafzimmer. Die neuen Luxushäuser wurden durchdacht entworfen, um den Lebensstil und das lässige Gefühl von Estepona und der New Golden Mile zu betonen. Nachdenklich entworfen, um sich nahtlos in die Umwelt einzufügen, wurde entwickelt, um den typischen Lebensstil und die lässige Atmosphäre von Estepona zu betonen. Im Erdgeschoss können Sie zwischen zwei oder drei Schlafzimmern wählen, jedes mit einem privaten Garten. Im ersten Stock gibt es Wohnungen mit drei Schlafzimmern, während im zweiten Stock Penthäuser mit drei Schlafzimmern mit einem privaten Solarium ausgestattet sind! Mit anspruchsvoller Architektur von Villarroel Torrico, inspirierenden Interieurs von Gunni & Trentino und als Standardpassung in jeder Wohnung Shaowcases Lutrons drahtloses Smart-Home-Automatisierungssystem, eine Premiere für die Wohnungsentwicklung an der Costa del Sol . Das Projekt ist rund 27.000m2 von tropischen, Landschaftsgärten mit drei Außenpools, von denen einer beheizt ist, ein zentrales Clubhaus mit Co-Working-Lounge, Café-Bar, Spa, Innenpool und Gymnasium und mit 24-Stunden-Sicherheit gebaut.