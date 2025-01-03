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Wohnquartier Villa Daniella

Mijas, Spanien
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ID: 39277
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1480753571
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas
  • Adresse
    Calle Campo Europa de Cala Golf

Über den Komplex

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We present you with a unique opportunity: the sale of an exclusive villa located in Cala Golf, currently under construction. This project has been designed to the highest standards of quality and comfort, combining contemporary architecture with a privileged natural environment. The style will be Nordic-inspired, luxurious and elegant, although, in the case of an off-plan sale, there is always the possibility of adapting the interior to the client's tastes. Project details: * Type of property: Detached villa * Built area: 550 m2 * Building plot: 1805 m2 This project will offer the buyer: *Quality of life, sunshine and tranquillity. * Natural light and open spaces. * Contemporary and warm design. * Technology, energy efficiency and sustainability. * Spectacular views.

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