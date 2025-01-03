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Wohnquartier JARDINES DE LAS LAGUNAS II

Mijas, Spanien
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ID: 39025
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2139929505
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas

Über den Komplex

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Following the success of the first phase, Jardines de las Lagunas presents 292 homes divided into 4 blocks. This new phase features several enhancements, providing a highly optimized product in a growing area of Mijas.

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Mijas, Spanien
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