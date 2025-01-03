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Wohnquartier Vitae Villas Villa I3

Benahavis, Spanien
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ID: 39233
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1156767366
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis
  • Adresse
    Camino de Montemayor

Über den Komplex

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Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dissolve boundaries between interior and exterior, the villa invites year-round connection with nature—whether lounging beside the serene infinity pool, gathering in the airy living room, or dining beneath the stars. With an open, organic layout and playful outdoor spaces, this villa offers a tranquil, all-season escape where elegance meets elemental beauty.

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Benahavis, Spanien

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