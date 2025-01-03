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Wohnquartier Cerquilla 39 B

San Pedro Alcantara, Spanien
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ID: 39171
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 839721576
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Stadt
    San Pedro Alcantara
  • Adresse
    Calle Osa Menor

Über den Komplex

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This exceptional plot enjoys a privileged location in the heart of La Cerquilla, an exclusive residential enclave. It includes a project designed by Diego Tobal, with optional interiors by the renowned Pedro Peña. A distinguished plot located in the heart of La Cerquilla, offering stunning mountain and sea views. The project, one of three designed by Diego Tobal, stands out as the most impressive and elevated within the collection. This project seamlessly blends the natural surroundings with premium materials and refined design. The choice of including interiors by Pedro Peña further enhances the experience of luxury and comfort. The privileged location makes it a unique opportunity. Situated in La Cerquilla, one of Marbella's most sought-after residential areas, the plot offers privacy and exclusivity within the prestigious Golf Valley. This address combines seclusion with convenience, providing easy access to major golf courses, shopping centres and international schools. Its location in Nueva Andalucía ensures proximity to Marbella's iconic Golden Mile, vibrant Puerto Banús and the charming town centre.

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San Pedro Alcantara, Spanien

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