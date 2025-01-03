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Wohnquartier VILLA AZAHAR Peak

Benahavis, Spanien
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ID: 39218
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 896699907
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis

Über den Komplex

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The villa is designed as a private retreat where architecture, landscape, and light blend together naturally. The spaces open up to the outdoors, allowing views, fresh air, and natural light to become part of everyday life. A home designed to enjoy time, space, and tranquility. This villa sits on a 2,006 m² lot and features a total floor area of 473 m² spread over two floors, with a total of 4 bedrooms, 4 bathrooms, and a separate half-bath. The villa features contemporary architecture characterized by clean lines and balanced proportions. The home unfolds through spacious, open-concept areas where the living room, dining room, and kitchen flow seamlessly, creating a continuous sense of spaciousness and brightness. The terraces serve as a natural extension of the interior spaces, allowing residents to enjoy outdoor living year-round. Floor-to-ceiling windows allow natural light to flood the home, while seamlessly integrating the views into the living experience. The result is a bright, serene, and functional home where architecture and lifestyle blend perfectly.

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Benahavis, Spanien

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