  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Benalmadena
  4. Wohnquartier Villa Jokhang - STUPA

Wohnquartier Villa Jokhang - STUPA

Benalmadena, Spanien
von
$2,18M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39196
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1547178611
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benalmadena
  • Adresse
    Avenida Benalmadena

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
A south-facing residence where comfort, elegance, and purposeful design come together. With sweeping panoramic views and a seamless fusion of contemporary architecture and advanced technology, every detail is crafted to optimize sunlight, privacy, and effortless living. The ground floor forms the heart of the home, featuring an open-plan living, dining, and kitchen area, complemented by a pantry and laundry. Both the master bedroom and living spaces open directly onto the terrace and infinity pool, creating a fluid connection between indoor comfort and outdoor tranquility. On the lower level, a garage, TV/games room, machine room, and a guest bedroom with en-suite open onto a private garden, offering intimate outdoor space and privacy. Further below, two additional en-suite guest bedrooms each lead to their own private garden, providing peaceful retreats for family or visitors. This villa blends four en-suite bedrooms, open-plan living areas, terraces, and multiple private gardens with the infinity pool and versatile basement spaces, thoughtfully designed to integrate with the surrounding mountain landscape.

Standort auf der Karte

Benalmadena, Spanien
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Altura 160
Benahavis, Spanien
von
$567,687
Wohnviertel Villa Eco Nordic
Benalmadena, Spanien
von
$1,25M
Wohnviertel Lagumare 41
Estepona, Spanien
von
$571,100
Wohnviertel CULMIA CALA SWING MIJAS
Mijas, Spanien
von
$316,267
Wohnviertel Pozos Dulces 29
Malaga, Spanien
von
$420,930
Sie sehen gerade
Wohnquartier Villa Jokhang - STUPA
Benalmadena, Spanien
von
$2,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Alle anzeigen Wohnviertel Lagumare 41
Wohnviertel Lagumare 41
Estepona, Spanien
von
$571,100
Located in Estepona, one of the most popular and prominent towns on the Costa del Sol. In the surrounding areas of this place are some of the most prestigious golf courses in Europe, the most complete offering of restaurants and hotels, fantastic beaches and exclusive commercial areas. Is…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$599,580
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Alura Living Fase 1
Wohnviertel Alura Living Fase 1
Wohnviertel Alura Living Fase 1
Wohnviertel Alura Living Fase 1
Wohnviertel Alura Living Fase 1
Alle anzeigen Wohnviertel Alura Living Fase 1
Wohnviertel Alura Living Fase 1
Casares, Spanien
von
$537,312
Welcome to an exclusive residential complex comprised of 2- and 3-bedroom apartments and penthouses, where contemporary architecture blends with the natural surroundings to offer an unparalleled lifestyle. Located in a privileged area, this project was conceived for those seeking a balance …
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen