Wohnquartier Villa Kumo

Es gibt Eigenschaften, die Sie zum Kompromiss auffordern. Das gehört nicht dazu. In der bewachten Enklave El Herrojo in La Quinta gelegen, ist dies ein Haus, das mit der Annahme entworfen wurde, dass Sie bereits alles andere gesehen haben. Die Architektur trifft eine einzigartige Entscheidung und verpflichtet sich voll und ganz: Decken aus dunklem Holz, darunter warmer Naturstein und dazwischen liegende bodentiefe Verglasungen. Natürliches Licht ergänzt das Interieur hier nicht, es schreibt es. Das Ergebnis ist eine Abfolge von Räumen, die sich gleichzeitig monumental und mühelos lebenswert anfühlen. Die Hauptwohnbereiche fließen ohne Hierarchie, ein großzügiger Salon weicht einem doppelten Speisesaal, der wiederum zu einer Marmorkücheninsel von beträchtlichem Maßstab führt. Dies ist keine Küche, die für die Show konzipiert ist. Es ist für den Gebrauch konzipiert, mit der Art von Dauerhaftigkeit, die es zum Gravitationszentrum eines Haushalts macht. Unten verschiebt das Programm das Register vollständig. Ein dedizierter Wellnessboden: Sauna, Tauchbad, Fitnessraum und ein Behandlungsbereich, der durch bronzefarbenes Pivotglas zugänglich ist, funktioniert mit der ruhigen Logik eines privaten Spa. Angrenzend: ein temperaturgesteuerter Weinkeller und eine Autogalerie mit einem hintergrundbeleuchteten Deckenraster, das alles, was Sie darunter parken, in eine Ausstellung verwandelt. Das Praktische und das Nachsichtige teilen sich selten einen Grundriss so anmutig. Die Master-Suite nimmt eine eigene Kategorie ein. Eine schiefe Holzdecke erhebt sich über den Schlafbereich; Zwillings-ovale Spiegel schweben über einer freistehenden Eitelkeit; Die begehbare Garderobe ist als Boutique beleuchtet. Der ensuite steht dem Meer gegenüber. Ein freistehendes Marmorbad, das aus einem einzigen Block geschnitzt ist, befindet sich vor einer Vollverglasung mit Blick auf Zypressen und das Mittelmeer. Morgenlicht trifft es zuerst. Draußen eine Terrasse der betrachteten Zurückhaltung: ein Infinity-Pool in Stein, gestreifte Liegen, eine Weinrebe zum Essen, reife Palmen und ein Bougainvillea-geräumter Perimeter. Die Art von Garten, der eine gewisse Verpflichtung erfordert, zu Hause zu bleiben.